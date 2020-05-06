Феликс Оже-Альясим (SRL) — Михаил Кукушкин (SRL): погода помешает показать хороший теннис

Прогноз и ставка на матч Феликс Оже-Альясим (SRL) — Михаил Кукушкин (SRL) 07-го мая 2020 года

07-го мая 2020 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на корт выйдут Феликс Оже-Альясим (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Михаил Кукушкин (SRL).



Так как Феликс Оже-Альясим (SRL) в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Михаил Кукушкин (SRL), мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 07-го мая 2020 года. Но, доказать обратное Феликс Оже-Альясим (SRL) все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Феликс Оже-Альясим (SRL) — Михаил Кукушкин (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07-го мая 2020 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Феликс Оже-Альясим (SRL) и Михаил Кукушкин (SRL). Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Феликс Оже-Альясим (SRL) имеет на своем счету три победы, Михаил Кукушкин (SRL) может похвастаться четырьмя.

Феликс Оже-Альясим (SRL)

Так как Феликс Оже-Альясим (SRL) выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Феликс Оже-Альясим (SRL) снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Феликс Оже-Альясим (SRL), и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Феликс Оже-Альясим (SRL) чем-то удивить, пока не ясно.



Михаил Кукушкин (SRL)

Михаил Кукушкин (SRL) имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Михаил Кукушкин (SRL) уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Михаил Кукушкин (SRL) умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Михаил Кукушкин (SRL) обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Михаил Кукушкин (SRL) проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Феликс Оже-Альясим (SRL) — Михаил Кукушкин (SRL)

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Феликс Оже-Альясим (SRL) и Михаил Кукушкин (SRL) уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Феликс Оже-Альясим (SRL) — Михаил Кукушкин (SRL) (07-го мая 2020 года), ставки и коэффициенты

Феликс Оже-Альясим (SRL)

Феликс Оже-Альясим (SRL) не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Феликс Оже-Альясим (SRL) любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Феликс Оже-Альясим (SRL) умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Феликс Оже-Альясим (SRL) не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Феликс Оже-Альясим (SRL) умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Михаил Кукушкин (SRL)

Михаил Кукушкин (SRL) лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Михаил Кукушкин (SRL) играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Михаил Кукушкин (SRL) начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Михаил Кукушкин (SRL) выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Михаил Кукушкин (SRL) сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Феликс Оже-Альясим (SRL) — Михаил Кукушкин (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Феликс Оже-Альясим (SRL) и Михаил Кукушкин (SRL). Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Феликс Оже-Альясим (SRL) — Михаил Кукушкин (SRL): погода помешает показать хороший теннис

Феликс Оже-Альясим (SRL) и Михаил Кукушкин (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Феликс Оже-Альясим (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Михаил Кукушкин (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Феликс Оже-Альясим (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Михаил Кукушкин (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Феликс Оже-Альясим (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Михаил Кукушкин (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Феликс Оже-Альясим (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Феликс Оже-Альясим (SRL) — Михаил Кукушкин (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Феликс Оже-Альясим (SRL) и Михаил Кукушкин (SRL), подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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