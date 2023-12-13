«Сергей Хрисанов (Рос)» – «Владислав Борисевич (Рос)». 15.11.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Сергей Хрисанов (Рос) проведет 15-го ноября 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Владислав Борисевич (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Сергей Хрисанов (Рос) — Владислав Борисевич (Рос) пройдет 15-го ноября 2024 года, и можно не сомневаться, что в 23:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Сергей Хрисанов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Владислав Борисевич (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сергей Хрисанов (Рос) — Владислав Борисевич (Рос):

победа Сергей Хрисанов (Рос) – 2.2, ничья – 6, победа Владислав Борисевич (Рос) – 2.17

Прогноз на матч Сергей Хрисанов (Рос) – Владислав Борисевич (Рос) Бои, титульный бой, 15-го ноября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Сергей Хрисанов (Рос) — Владислав Борисевич (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.2 и 2.17.

История личных встреч

В профессиональной карьере Сергей Хрисанов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Сергей Хрисанов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Сергей Хрисанов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Сергей Хрисанов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Сергей Хрисанов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Сергей Хрисанов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Владислав Борисевич (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Владислав Борисевич (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Владислав Борисевич (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Владислав Борисевич (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Владислав Борисевич (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Сергей Хрисанов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сергей Хрисанов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сергей Хрисанов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сергей Хрисанов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Владислав Борисевич (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Владислав Борисевич (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Владислав Борисевич (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Владислав Борисевич (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Владислав Борисевич (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Владислав Борисевич (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Сергей Хрисанов (Рос) – Владислав Борисевич (Рос) 15.11.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Сергей Хрисанов (Рос) и Владислав Борисевич (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Сергей Хрисанов (Рос) и Владислав Борисевич (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Сергей Хрисанов (Рос) будет намного сильнее, чем Владислав Борисевич (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Сергей Хрисанов (Рос) — Владислав Борисевич (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Владислав Борисевич (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Сергей Хрисанов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Сергей Хрисанов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Сергей Хрисанов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Сергей Хрисанов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Сергей Хрисанов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Сергей Хрисанов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Владислав Борисевич (Рос)

Последний раз Владислав Борисевич (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Владислав Борисевич (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Владислав Борисевич (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Владислав Борисевич (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Владислав Борисевич (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Владислав Борисевич (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Сергей Хрисанов (Рос) — Владислав Борисевич (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го ноября 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Сергей Хрисанов (Рос) — Владислав Борисевич (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Сергей Хрисанов (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Сергей Хрисанов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Владислав Борисевич (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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