Оклахома Сити Тандер — Финикс Санз. Прогноз, ставки на матч (16.11.24)

16.11.2024 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома Сити Тандер примет соперника по национальному первенству Финикс Санз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 16.11.2024 предстоит поединок против БК Финикс Санз. По московскому времени начало игры будет в 04:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Оклахома Сити Тандер — Финикс Санз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Оклахома Сити Тандер и Финикс Санз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 16.11.2024. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Финикс Санз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Оклахома Сити Тандер, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Оклахома Сити Тандер

Летом баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Финикс Санз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Финикс Санз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Финикс Санз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Финикс Санз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

NBA, Оклахома Сити Тандер — Финикс Санз

На 16.11.2024 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Оклахома Сити Тандер — Финикс Санз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Финикс Санз удалось одержать победу у себя дома.



Оклахома Сити Тандер — Финикс Санз. Прогноз, ставки на матч(16.11.24)

Оклахома Сити Тандер

В последние годы Оклахома Сити Тандер является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Оклахома Сити Тандер еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Финикс Санз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Финикс Санз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Финикс Санз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Оклахома Сити Тандер — Финикс Санз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16.11.2024 сыграет матч против БК Финикс Санз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Оклахома Сити Тандер также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Оклахома Сити Тандер — Финикс Санз: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Финикс Санз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Финикс Санз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Финикс Санз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома Сити Тандер — Финикс Санз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Финикс Санз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Финикс Санз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Финикс Санз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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