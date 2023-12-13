Ирен Бурильо Эскорихуэла — Екатерина Горгодзе: порядок побьёт класс

Прогноз и ставка на матч Ирен Бурильо Эскорихуэла — Екатерина Горгодзе 19-го ноября 2024 года

19-го ноября 2024 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ирен Бурильо Эскорихуэла , а противостоять в этом поединке будет Екатерина Горгодзе.



Теннисное противостояние Ирен Бурильо Эскорихуэла — Екатерина Горгодзе пройдет 19-го ноября 2024 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 21:00 по московскому времени. Хотя Ирен Бурильо Эскорихуэла и Екатерина Горгодзе уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Екатерина Горгодзе.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ирен Бурильо Эскорихуэла — Екатерина Горгодзе:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19-го ноября 2024 года откроет его противостояние Ирен Бурильо Эскорихуэла — Екатерина Горгодзе. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:00 по МСК, то есть до начала игры. Ирен Бурильо Эскорихуэла и Екатерина Горгодзе отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Екатерина Горгодзе может гордиться семью победами, а вот Ирен Бурильо Эскорихуэла имеет только пять выигранных встреч.

Ирен Бурильо Эскорихуэла

Ирен Бурильо Эскорихуэла, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Ирен Бурильо Эскорихуэла может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Ирен Бурильо Эскорихуэла входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Ирен Бурильо Эскорихуэла еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Ирен Бурильо Эскорихуэла сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Екатерина Горгодзе

Во взрослом туре Екатерина Горгодзе проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Екатерина Горгодзе пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Екатерина Горгодзе предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Екатерина Горгодзе еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Ирен Бурильо Эскорихуэла» — «Екатерина Горгодзе»: прогноз автора

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Ирен Бурильо Эскорихуэла — Екатерина Горгодзе (19-го ноября 2024 года), ставки и коэффициенты

Ирен Бурильо Эскорихуэла

Ирен Бурильо Эскорихуэла не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ирен Бурильо Эскорихуэла любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ирен Бурильо Эскорихуэла умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ирен Бурильо Эскорихуэла не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ирен Бурильо Эскорихуэла умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Екатерина Горгодзе

Выступать в зале Екатерина Горгодзе не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Екатерина Горгодзе старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Екатерина Горгодзе принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Екатерина Горгодзе демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Екатерина Горгодзе даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Екатерина Горгодзе хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ирен Бурильо Эскорихуэла — Екатерина Горгодзе Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ирен Бурильо Эскорихуэла и Екатерина Горгодзе начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ирен Бурильо Эскорихуэла и Екатерина Горгодзе показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ирен Бурильо Эскорихуэла и Екатерина Горгодзе провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ирен Бурильо Эскорихуэла и Екатерина Горгодзе действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ирен Бурильо Эскорихуэла — Екатерина Горгодзе: порядок побьёт класс

Ирен Бурильо Эскорихуэла и Екатерина Горгодзе которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ирен Бурильо Эскорихуэла имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Екатерина Горгодзе хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ирен Бурильо Эскорихуэла. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Екатерина Горгодзе умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ирен Бурильо Эскорихуэла довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Екатерина Горгодзе вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ирен Бурильо Эскорихуэла.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ирен Бурильо Эскорихуэла — Екатерина Горгодзе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ирен Бурильо Эскорихуэла и Екатерина Горгодзе.



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