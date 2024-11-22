«Ильяс Езиев (Рос)» – «Харлиссон Нуньес (Бра)». 22.11.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ильяс Езиев (Рос) — Харлиссон Нуньес (Бра) на 22 ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ильяс Езиев (Рос) и Харлиссон Нуньес (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:50.

Сейчас Ильяс Езиев (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22 ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Харлиссон Нуньес (Бра), так что вряд ли в 15:50 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ильяс Езиев (Рос) — Харлиссон Нуньес (Бра):

победа Ильяс Езиев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Харлиссон Нуньес (Бра) – 0

Прогноз на матч Ильяс Езиев (Рос) – Харлиссон Нуньес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 ноября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Ильяс Езиев (Рос) не очень выгодно, а вот Харлиссон Нуньес (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Ильяс Езиев (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Ильяс Езиев (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Ильяс Езиев (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Ильяс Езиев (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Ильяс Езиев (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Ильяс Езиев (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Харлиссон Нуньес (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Харлиссон Нуньес (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Харлиссон Нуньес (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Харлиссон Нуньес (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Харлиссон Нуньес (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Ильяс Езиев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ильяс Езиев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ильяс Езиев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ильяс Езиев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ильяс Езиев (Рос) валится с ног. К тому же, Ильяс Езиев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ильяс Езиев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Харлиссон Нуньес (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Харлиссон Нуньес (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Харлиссон Нуньес (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Харлиссон Нуньес (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Харлиссон Нуньес (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Ильяс Езиев (Рос) – Харлиссон Нуньес (Бра) 22.11.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ильяс Езиев (Рос) и Харлиссон Нуньес (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ильяс Езиев (Рос) и Харлиссон Нуньес (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ильяс Езиев (Рос) и Харлиссон Нуньес (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ильяс Езиев (Рос) и Харлиссон Нуньес (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ильяс Езиев (Рос) и Харлиссон Нуньес (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ильяс Езиев (Рос) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Ильяс Езиев (Рос) — Харлиссон Нуньес (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Харлиссон Нуньес (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ильяс Езиев (Рос)

Несмотря на то, что Ильяс Езиев (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Ильяс Езиев (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Ильяс Езиев (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Ильяс Езиев (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Харлиссон Нуньес (Бра)

На сегодняшний день Харлиссон Нуньес (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Харлиссон Нуньес (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Харлиссон Нуньес (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Харлиссон Нуньес (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Ильяс Езиев (Рос) — Харлиссон Нуньес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 ноября

На титульный бой Ильяс Езиев (Рос) — Харлиссон Нуньес (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Ильяс Езиев (Рос) — Харлиссон Нуньес (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Харлиссон Нуньес (Бра) выиграет нокаутом.

http://rockaluga.ru/cat0-1020105-prognoz-yanki-erel-leo-borg-21-11-2024-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat2-924202-prognoz-na-match-azariya-rasher-petr-sekanovich-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-20-11-24/