«Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра)» – «Джон Родригес Тача (Кол)». 23.11.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23-го ноября 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) — Джон Родригес Тача (Кол). На ринге его участники появятся в 07:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) — Джон Родригес Тача (Кол) пройдет 23-го ноября 2024 года, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) имеет две победы нокаутом, а Джон Родригес Тача (Кол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) — Джон Родригес Тача (Кол):

победа Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) – 1.31, ничья – 55, победа Джон Родригес Тача (Кол) – 3.4

Прогноз на матч Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) – Джон Родригес Тача (Кол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го ноября 2024 года :

Так как Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.31. В то же время Джон Родригес Тача (Кол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.4.

История личных встреч

Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Джон Родригес Тача (Кол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джон Родригес Тача (Кол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джон Родригес Тача (Кол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джон Родригес Тача (Кол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джон Родригес Тача (Кол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Джон Родригес Тача (Кол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джон Родригес Тача (Кол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джон Родригес Тача (Кол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джон Родригес Тача (Кол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джон Родригес Тача (Кол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) – Джон Родригес Тача (Кол) 23.11.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) и Джон Родригес Тача (Кол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) и Джон Родригес Тача (Кол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) легко справится с таким соперником, как Джон Родригес Тача (Кол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) — Джон Родригес Тача (Кол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джон Родригес Тача (Кол).

Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джон Родригес Тача (Кол)

На данный момент Джон Родригес Тача (Кол) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джон Родригес Тача (Кол) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джон Родригес Тача (Кол) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джон Родригес Тача (Кол) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джон Родригес Тача (Кол) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) — Джон Родригес Тача (Кол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го ноября 2024 года

В этом поединке Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джон Родригес Тача (Кол), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) и Джон Родригес Тача (Кол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Винисиус Аугусто Пирес дос Сантос (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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