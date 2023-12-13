Ван Эмст/Эбелинг Конинг — Де Зеув/Кенжибаева. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.11.24)

22-го ноября в 13:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ван Эмст/Эбелинг Конинг , а противостоять в этом поединке будет Де Зеув/Кенжибаева.



Теннисное противостояние Ван Эмст/Эбелинг Конинг — Де Зеув/Кенжибаева пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 22-го ноября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:35 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ван Эмст/Эбелинг Конинг является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ван Эмст/Эбелинг Конинг — Де Зеув/Кенжибаева:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22-го ноября встречаются Ван Эмст/Эбелинг Конинг и Де Зеув/Кенжибаева. Начало поединка запланировано на 13:35 по МСК. Ван Эмст/Эбелинг Конинг является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ван Эмст/Эбелинг Конинг

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ван Эмст/Эбелинг Конинг находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ван Эмст/Эбелинг Конинг является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ван Эмст/Эбелинг Конинг умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ван Эмст/Эбелинг Конинг обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ван Эмст/Эбелинг Конинг может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Де Зеув/Кенжибаева

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Де Зеув/Кенжибаевав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Де Зеув/Кенжибаева играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Де Зеув/Кенжибаева держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Де Зеув/Кенжибаева демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Де Зеув/Кенжибаева находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Ван Эмст/Эбелинг Конинг» — «Де Зеув/Кенжибаева»: прогноз автора

Ван Эмст/Эбелинг Конинг и Де Зеув/Кенжибаева – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ван Эмст/Эбелинг Конинг — Де Зеув/Кенжибаева (22-го ноября), ставки и коэффициенты

Ван Эмст/Эбелинг Конинг

К данному турниру Ван Эмст/Эбелинг Конинг подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ван Эмст/Эбелинг Конинг находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ван Эмст/Эбелинг Конинг не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ван Эмст/Эбелинг Конинг старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ван Эмст/Эбелинг Конинг демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Де Зеув/Кенжибаева

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Де Зеув/Кенжибаева хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Де Зеув/Кенжибаева никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Де Зеув/Кенжибаева сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Де Зеув/Кенжибаева всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ван Эмст/Эбелинг Конинг — Де Зеув/Кенжибаева Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ван Эмст/Эбелинг Конинг и Де Зеув/Кенжибаева аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ван Эмст/Эбелинг Конинг и Де Зеув/Кенжибаева обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ван Эмст/Эбелинг Конинг и Де Зеув/Кенжибаева постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ван Эмст/Эбелинг Конинг — Де Зеув/Кенжибаева: будет сделан акцент на атакующий теннис

Ван Эмст/Эбелинг Конинг и Де Зеув/Кенжибаева которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ван Эмст/Эбелинг Конинг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Де Зеув/Кенжибаева хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ван Эмст/Эбелинг Конинг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Де Зеув/Кенжибаева умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ван Эмст/Эбелинг Конинг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Де Зеув/Кенжибаева вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ван Эмст/Эбелинг Конинг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Эмст/Эбелинг Конинг — Де Зеув/Кенжибаева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ван Эмст/Эбелинг Конинг и Де Зеув/Кенжибаева букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ван Эмст/Эбелинг Конинг и Де Зеув/Кенжибаева проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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