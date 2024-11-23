«Сумия Ито (Япо)» – «Киёто Такахаси (Япо)». 23.11.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23 ноября должен состояться бой Сумия Ито (Япо) — Киёто Такахаси (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Сумия Ито (Япо) и Киёто Такахаси (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 23 ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сумия Ито (Япо) — Киёто Такахаси (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 07:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сумия Ито (Япо) — Киёто Такахаси (Япо):

победа Сумия Ито (Япо) – 0, ничья – 0, победа Киёто Такахаси (Япо) – 0

Прогноз на матч Сумия Ито (Япо) – Киёто Такахаси (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23 ноября :

Так как Сумия Ито (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Киёто Такахаси (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Сумия Ито (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Сумия Ито (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Сумия Ито (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Сумия Ито (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Киёто Такахаси (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Киёто Такахаси (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Киёто Такахаси (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Киёто Такахаси (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Киёто Такахаси (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Сумия Ито (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Сумия Ито (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Сумия Ито (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Сумия Ито (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Сумия Ито (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Сумия Ито (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Киёто Такахаси (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Киёто Такахаси (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Киёто Такахаси (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Киёто Такахаси (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Киёто Такахаси (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Киёто Такахаси (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Сумия Ито (Япо) – Киёто Такахаси (Япо) 23.11.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Сумия Ито (Япо) и Киёто Такахаси (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Сумия Ито (Япо) и Киёто Такахаси (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сумия Ито (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Киёто Такахаси (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Сумия Ито (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Киёто Такахаси (Япо) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Сумия Ито (Япо) — Киёто Такахаси (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Киёто Такахаси (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Сумия Ито (Япо)

Как бы Сумия Ито (Япо) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Сумия Ито (Япо) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Сумия Ито (Япо) дрался на ринге только с представителями своей страны. Сумия Ито (Япо) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Сумия Ито (Япо) совершенно не работает над собственной защитой.

Киёто Такахаси (Япо)

Никаких высот Киёто Такахаси (Япо) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Киёто Такахаси (Япо) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Киёто Такахаси (Япо) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Киёто Такахаси (Япо) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Сумия Ито (Япо) — Киёто Такахаси (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23 ноября

В этом поединке Сумия Ито (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Киёто Такахаси (Япо), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Сумия Ито (Япо) — Киёто Такахаси (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Киёто Такахаси (Япо) выиграет нокаутом.

http://rockaluga.ru/cat1-1020606-prognoz-yuliya-graber-eva-vedder-22-11-2024-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat1-925536-prognoz-na-match-nina-vargova-on-yu-choy-ot-eksperta-23-11-24/