Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз. Прогноз, ставки на матч(22.11.24)

Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз (22.11.2024), ставки и коэффициенты

22.11.2024 в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс примет соперника по национальному первенству Пресбитерьен Блу Хоуз.



22.11.2024 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Янгстаун Стэйт Пингвинс – Пресбитерьен Блу Хоуз, который начнется в 23:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз состоится 22.11.2024 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 23:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Янгстаун Стэйт Пингвинс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Янгстаун Стэйт Пингвинс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Пресбитерьен Блу Хоуз

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Пресбитерьен Блу Хоуз сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 22.11.2024. На этот раз соперником хозяев будет Пресбитерьен Блу Хоуз, так что в 23:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз. Прогноз, ставки на матч(22.11.24)

Янгстаун Стэйт Пингвинс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Янгстаун Стэйт Пингвинс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Пресбитерьен Блу Хоуз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Пресбитерьен Блу Хоуз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 22.11.2024 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 23:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Пресбитерьен Блу Хоуз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Пресбитерьен Блу Хоуз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Янгстаун Стэйт Пингвинс — Пресбитерьен Блу Хоуз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Пресбитерьен Блу Хоуз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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