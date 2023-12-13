Георгиев/Грецкий — Вавассори/Спадола. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.11.24)

26 ноября в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Георгиев/Грецкий , а противостоять в этом поединке будет Вавассори/Спадола.



Так как теннисный поединок Георгиев/Грецкий — Вавассори/Спадола пройдет уже 26 ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 13:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Георгиев/Грецкий на тот момент намного сильнее, нежели Вавассори/Спадола.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Георгиев/Грецкий — Вавассори/Спадола:

До 26 ноября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Георгиев/Грецкий — Вавассори/Спадола вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Георгиев/Грецкий и Вавассори/Спадола не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:30 по МСК.

Георгиев/Грецкий

На данный момент Георгиев/Грецкий является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Георгиев/Грецкий однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Георгиев/Грецкий демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Георгиев/Грецкий хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Георгиев/Грецкий часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Вавассори/Спадола

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Вавассори/Спадола в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Вавассори/Спадола уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Вавассори/Спадола уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Вавассори/Спадола обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Георгиев/Грецкий — Вавассори/Спадола

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Прогноз и ставка на матч Георгиев/Грецкий — Вавассори/Спадола 26 ноября

Георгиев/Грецкий

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Георгиев/Грецкий, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Георгиев/Грецкий уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Георгиев/Грецкий старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Георгиев/Грецкий, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Георгиев/Грецкий не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Георгиев/Грецкий все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Георгиев/Грецкий точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Вавассори/Спадола

Выступать в зале Вавассори/Спадола не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Вавассори/Спадола старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Вавассори/Спадола принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Вавассори/Спадола демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Вавассори/Спадола даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Вавассори/Спадола хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Георгиев/Грецкий — Вавассори/Спадола Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Георгиев/Грецкий и Вавассори/Спадола начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Георгиев/Грецкий и Вавассори/Спадола показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Георгиев/Грецкий и Вавассори/Спадола провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Георгиев/Грецкий и Вавассори/Спадола действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Георгиев/Грецкий — Вавассори/Спадола: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Георгиев/Грецкий имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Георгиев/Грецкий и Вавассори/Спадола отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вавассори/Спадола в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Георгиев/Грецкий превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вавассори/Спадола сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Георгиев/Грецкий гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Георгиев/Грецкий — Вавассори/Спадола. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Георгиев/Грецкий и Вавассори/Спадола букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Георгиев/Грецкий и Вавассори/Спадола проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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