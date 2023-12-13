Виктор Зимин — Владислав Гурьянов: ставим на двойные ошибки

Прогноз и ставка на матч Виктор Зимин — Владислав Гурьянов 26-го ноября

26-го ноября в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATT, в котором на корт выйдут Виктор Зимин , а противостоять в этом поединке будет Владислав Гурьянов.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 26-го ноября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Виктор Зимин — Владислав Гурьянов. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 04:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Виктор Зимин, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виктор Зимин — Владислав Гурьянов:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 26-го ноября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Виктор Зимин — Владислав Гурьянов. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 04:30 по Москве, пока не начался поединок. Виктор Зимин и Владислав Гурьянов еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Виктор Зимин

На данный момент Виктор Зимин является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Виктор Зимин однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Виктор Зимин демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Виктор Зимин хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Виктор Зимин часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Владислав Гурьянов

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Владислав Гурьяновв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Владислав Гурьянов играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Владислав Гурьянов держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Владислав Гурьянов демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Владислав Гурьянов находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Виктор Зимин — Владислав Гурьянов

Виктор Зимин и Владислав Гурьянов – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Виктор Зимин — Владислав Гурьянов 26-го ноября

Виктор Зимин

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Виктор Зимин, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Виктор Зимин уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Виктор Зимин старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Виктор Зимин, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Виктор Зимин не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Виктор Зимин все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Виктор Зимин точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Владислав Гурьянов

В этом сезоне Владислав Гурьянов действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Владислав Гурьянов обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Владислав Гурьянов не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Владислав Гурьянов не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Владислав Гурьянов имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Виктор Зимин — Владислав Гурьянов Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Виктор Зимин и Владислав Гурьянов. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Виктор Зимин и Владислав Гурьянов встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Виктор Зимин и Владислав Гурьянов довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Виктор Зимин и Владислав Гурьянов подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Виктор Зимин — Владислав Гурьянов: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Виктор Зимин имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Виктор Зимин и Владислав Гурьянов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Владислав Гурьянов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Виктор Зимин превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Владислав Гурьянов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Виктор Зимин гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виктор Зимин — Владислав Гурьянов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Виктор Зимин и Владислав Гурьянов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Виктор Зимин и Владислав Гурьянов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-928125-prognoz-na-match-ulaanbaatar-finiks-zhen-enagure-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-26-11-24/