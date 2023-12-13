«Мохаммад Алакраа (Кув)» – «Омар Эльдафрави (Еги)». 29.11.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29.11.2024 должен состояться бой Мохаммад Алакраа (Кув) — Омар Эльдафрави (Еги), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мохаммад Алакраа (Кув) и Омар Эльдафрави (Еги) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мохаммад Алакраа (Кув) — Омар Эльдафрави (Еги) пройдет 29.11.2024, и можно не сомневаться, что в 17:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мохаммад Алакраа (Кув) имеет две победы нокаутом, а Омар Эльдафрави (Еги) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мохаммад Алакраа (Кув) — Омар Эльдафрави (Еги):

победа Мохаммад Алакраа (Кув) – 0, ничья – 0, победа Омар Эльдафрави (Еги) – 0

Прогноз на матч Мохаммад Алакраа (Кув) – Омар Эльдафрави (Еги) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29.11.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мохаммад Алакраа (Кув) не очень выгодно, а вот Омар Эльдафрави (Еги) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Мохаммад Алакраа (Кув) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мохаммад Алакраа (Кув) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мохаммад Алакраа (Кув) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мохаммад Алакраа (Кув) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мохаммад Алакраа (Кув) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мохаммад Алакраа (Кув) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мохаммад Алакраа (Кув) может и не устоять на ногах.

Омар Эльдафрави (Еги) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Омар Эльдафрави (Еги) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Омар Эльдафрави (Еги), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Омар Эльдафрави (Еги) должен быть в хорошей физической форме. Омар Эльдафрави (Еги) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Мохаммад Алакраа (Кув) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мохаммад Алакраа (Кув) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мохаммад Алакраа (Кув) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мохаммад Алакраа (Кув) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мохаммад Алакраа (Кув) валится с ног. К тому же, Мохаммад Алакраа (Кув) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мохаммад Алакраа (Кув) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Омар Эльдафрави (Еги) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Омар Эльдафрави (Еги) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Омар Эльдафрави (Еги) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Омар Эльдафрави (Еги) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Омар Эльдафрави (Еги) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Мохаммад Алакраа (Кув) – Омар Эльдафрави (Еги) 29.11.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мохаммад Алакраа (Кув) и Омар Эльдафрави (Еги). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Мохаммад Алакраа (Кув) и Омар Эльдафрави (Еги) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мохаммад Алакраа (Кув) будет намного сильнее, чем Омар Эльдафрави (Еги), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мохаммад Алакраа (Кув) — Омар Эльдафрави (Еги) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Омар Эльдафрави (Еги).

Мохаммад Алакраа (Кув)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Мохаммад Алакраа (Кув) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Мохаммад Алакраа (Кув) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Мохаммад Алакраа (Кув) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Мохаммад Алакраа (Кув) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Омар Эльдафрави (Еги)

В данный момент Омар Эльдафрави (Еги) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Омар Эльдафрави (Еги) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Омар Эльдафрави (Еги) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Омар Эльдафрави (Еги) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Мохаммад Алакраа (Кув) — Омар Эльдафрави (Еги). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29.11.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Мохаммад Алакраа (Кув) — Омар Эльдафрави (Еги) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Мохаммад Алакраа (Кув) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Мохаммад Алакраа (Кув) и Омар Эльдафрави (Еги) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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