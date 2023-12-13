«Тонглампун Майморфорест (Таи)» – «Мунгком Бумдексиан (Таи)». 29.11.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 29-го ноября 2024 года состоится интересный поединок Тонглампун Майморфорест (Таи) — Мунгком Бумдексиан (Таи), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:45 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Тонглампун Майморфорест (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29-го ноября 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мунгком Бумдексиан (Таи), так что вряд ли в 17:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тонглампун Майморфорест (Таи) — Мунгком Бумдексиан (Таи):

победа Тонглампун Майморфорест (Таи) – 0, ничья – 0, победа Мунгком Бумдексиан (Таи) – 0

Прогноз на матч Тонглампун Майморфорест (Таи) – Мунгком Бумдексиан (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го ноября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Тонглампун Майморфорест (Таи) — Мунгком Бумдексиан (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Тонглампун Майморфорест (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Тонглампун Майморфорест (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Тонглампун Майморфорест (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Тонглампун Майморфорест (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Тонглампун Майморфорест (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Тонглампун Майморфорест (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Мунгком Бумдексиан (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Мунгком Бумдексиан (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Мунгком Бумдексиан (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Мунгком Бумдексиан (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Мунгком Бумдексиан (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Тонглампун Майморфорест (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Тонглампун Майморфорест (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Тонглампун Майморфорест (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Тонглампун Майморфорест (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Тонглампун Майморфорест (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Мунгком Бумдексиан (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мунгком Бумдексиан (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мунгком Бумдексиан (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мунгком Бумдексиан (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Тонглампун Майморфорест (Таи) – Мунгком Бумдексиан (Таи) 29.11.24

Появление на ринге таких бойцов, как Тонглампун Майморфорест (Таи) и Мунгком Бумдексиан (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тонглампун Майморфорест (Таи) и Мунгком Бумдексиан (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тонглампун Майморфорест (Таи) и Мунгком Бумдексиан (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тонглампун Майморфорест (Таи) и Мунгком Бумдексиан (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тонглампун Майморфорест (Таи) и Мунгком Бумдексиан (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Тонглампун Майморфорест (Таи) — Мунгком Бумдексиан (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Мунгком Бумдексиан (Таи) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Тонглампун Майморфорест (Таи) и Мунгком Бумдексиан (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Мунгком Бумдексиан (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Тонглампун Майморфорест (Таи)

Тонглампун Майморфорест (Таи) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Тонглампун Майморфорест (Таи) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Тонглампун Майморфорест (Таи) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Тонглампун Майморфорест (Таи) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Тонглампун Майморфорест (Таи) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Мунгком Бумдексиан (Таи)

Никаких высот Мунгком Бумдексиан (Таи) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мунгком Бумдексиан (Таи) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мунгком Бумдексиан (Таи) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мунгком Бумдексиан (Таи) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Тонглампун Майморфорест (Таи) — Мунгком Бумдексиан (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го ноября 2024 года

Несмотря на то, что Тонглампун Майморфорест (Таи) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мунгком Бумдексиан (Таи) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Тонглампун Майморфорест (Таи) — Мунгком Бумдексиан (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Тонглампун Майморфорест (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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