Борис Тимонькин — Владимир Ивенин. Прогноз, ставки на матч. ATT (01.12.24)

01.12.2024 в 18:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATT, в котором на корт выйдут Борис Тимонькин , а противостоять в этом поединке будет Владимир Ивенин.



Так как Борис Тимонькин в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Владимир Ивенин, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01.12.2024. Но, доказать обратное Борис Тимонькин все же сможет в 18:20 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Борис Тимонькин — Владимир Ивенин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

01.12.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Борис Тимонькин — Владимир Ивенин. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:20 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Владимир Ивенин, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Владимир Ивенин выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Борис Тимонькин

Этот турнир Борис Тимонькин проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Борис Тимонькин может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Борис Тимонькин однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Борис Тимонькин имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Борис Тимонькин левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Борис Тимонькин хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Владимир Ивенин

Во взрослом туре Владимир Ивенин проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Владимир Ивенин пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Владимир Ивенин предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Владимир Ивенин еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Борис Тимонькин — Владимир Ивенин. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Борис Тимонькин и Владимир Ивенин не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Борис Тимонькин и Владимир Ивенин. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Борис Тимонькин — Владимир Ивенин (01.12.2024), ставки и коэффициенты

Борис Тимонькин

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Борис Тимонькин, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Борис Тимонькин уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Борис Тимонькин старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Борис Тимонькин, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Борис Тимонькин не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Борис Тимонькин все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Борис Тимонькин точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Владимир Ивенин

Выступать в зале Владимир Ивенин не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Владимир Ивенин старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Владимир Ивенин принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Владимир Ивенин демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Владимир Ивенин даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Владимир Ивенин хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Борис Тимонькин — Владимир Ивенин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Борис Тимонькин и Владимир Ивенин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Борис Тимонькин и Владимир Ивенин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Борис Тимонькин, и Владимир Ивенин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Борис Тимонькин — Владимир Ивенин: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Борис Тимонькин имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Борис Тимонькин и Владимир Ивенин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Владимир Ивенин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Борис Тимонькин превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Владимир Ивенин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Борис Тимонькин гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Борис Тимонькин — Владимир Ивенин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Борис Тимонькин и Владимир Ивенин букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Борис Тимонькин и Владимир Ивенин проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-932401-chgu-cheboksary-zhen-slavyanka-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-01-12-24/