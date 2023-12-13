Матей Станисавлевич — Али Яздани. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.24)

Матей Станисавлевич — Али Яздани (02 декабря), ставки и коэффициенты

02 декабря в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Матей Станисавлевич , а противостоять в этом поединке будет Али Яздани.



Так как Матей Станисавлевич в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Али Яздани, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 02 декабря. Но, доказать обратное Матей Станисавлевич все же сможет в 09:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Матей Станисавлевич — Али Яздани. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 02 декабря, ведь именно в этот день на корте встречаются Матей Станисавлевич и Али Яздани. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 09:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Матей Станисавлевич имеет на своем счету три победы, Али Яздани может похвастаться четырьмя.

Матей Станисавлевич

Пока Матей Станисавлевич не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Матей Станисавлевич находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Матей Станисавлевич будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Матей Станисавлевич довольно неплохо играет на данном покрытии.



Али Яздани

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Али Язданив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Али Яздани играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Али Яздани держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Али Яздани демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Али Яздани находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Матей Станисавлевич и Али Яздани впервые будут встречаться между собой. Если Матей Станисавлевич уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Али Яздани пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Матей Станисавлевич демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Матей Станисавлевич – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Матей Станисавлевич — Али Яздани. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.24)

Матей Станисавлевич

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Матей Станисавлевич выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Матей Станисавлевич всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Матей Станисавлевич уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Матей Станисавлевич занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Матей Станисавлевич больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Матей Станисавлевич имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Али Яздани

В этом сезоне Али Яздани не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Али Яздани сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Али Яздани допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Али Яздани допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Али Яздани демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Матей Станисавлевич — Али Яздани Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Матей Станисавлевич и Али Яздани. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Матей Станисавлевич и Али Яздани встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Матей Станисавлевич и Али Яздани довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Матей Станисавлевич и Али Яздани подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Матей Станисавлевич — Али Яздани: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Матей Станисавлевич имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Матей Станисавлевич и Али Яздани отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Али Яздани в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Матей Станисавлевич превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Али Яздани сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Матей Станисавлевич гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матей Станисавлевич — Али Яздани. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Матей Станисавлевич и Али Яздани сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Матей Станисавлевич, и Али Яздани будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-932791-stavki-na-match-boris-timonkin-artur-kutulaykin-prognoz-na-tennis-ot-02-12-24/