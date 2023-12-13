«Александр Грозин (Рос)» – «Магомед Сулумов (Рос)». 06.12.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Александр Грозин (Рос) — Магомед Сулумов (Рос) на 06-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Александр Грозин (Рос) и Магомед Сулумов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

В 19:00 по московскому времени Александр Грозин (Рос) и Магомед Сулумов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Александр Грозин (Рос) и Магомед Сулумов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Александр Грозин (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Грозин (Рос) — Магомед Сулумов (Рос):

победа Александр Грозин (Рос) – 1.41, ничья – 25, победа Магомед Сулумов (Рос) – 2.933

Прогноз на матч Александр Грозин (Рос) – Магомед Сулумов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го декабря :

Так как Александр Грозин (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.41. В то же время Магомед Сулумов (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.933.

История личных встреч

На данный момент Александр Грозин (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Александр Грозин (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Александр Грозин (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Александр Грозин (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Магомед Сулумов (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Магомед Сулумов (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Магомед Сулумов (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Магомед Сулумов (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Магомед Сулумов (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Александр Грозин (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Александр Грозин (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Александр Грозин (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Александр Грозин (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Александр Грозин (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Александр Грозин (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Магомед Сулумов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Магомед Сулумов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Магомед Сулумов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Магомед Сулумов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Магомед Сулумов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Магомед Сулумов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Александр Грозин (Рос) – Магомед Сулумов (Рос) 06.12.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Александр Грозин (Рос) и Магомед Сулумов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Александр Грозин (Рос) и Магомед Сулумов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Александр Грозин (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Магомед Сулумов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Александр Грозин (Рос) и Магомед Сулумов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Александр Грозин (Рос) выиграет бой.

На чемпионский бой Александр Грозин (Рос) — Магомед Сулумов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Магомед Сулумов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Александр Грозин (Рос)

Хотя Александр Грозин (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Александр Грозин (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Александр Грозин (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Александр Грозин (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Александр Грозин (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Магомед Сулумов (Рос)

Уже несколько лет Магомед Сулумов (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Магомед Сулумов (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Магомед Сулумов (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Александр Грозин (Рос) — Магомед Сулумов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го декабря

Спортивные эксперты считают, что Александр Грозин (Рос) сейчас намного сильнее, чем Магомед Сулумов (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Александр Грозин (Рос) — Магомед Сулумов (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Магомед Сулумов (Рос) выиграет нокаутом.

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