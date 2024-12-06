«Виктор Немков (Рос)» – «Хадис Ибрагимов (Рос)». 06.12.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06-го декабря состоится интересный поединок Виктор Немков (Рос) — Хадис Ибрагимов (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 06-го декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Виктор Немков (Рос) — Хадис Ибрагимов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 19:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виктор Немков (Рос) — Хадис Ибрагимов (Рос):

победа Виктор Немков (Рос) – 1.41, ничья – 25, победа Хадис Ибрагимов (Рос) – 2.933

Прогноз на матч Виктор Немков (Рос) – Хадис Ибрагимов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го декабря :

Ставки по коэффициенту 1.41 окажутся выигрышными, если Виктор Немков (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Хадис Ибрагимов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.933.

История личных встреч

В профессиональной карьере Виктор Немков (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Виктор Немков (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Виктор Немков (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Виктор Немков (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Виктор Немков (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Виктор Немков (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Хадис Ибрагимов (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хадис Ибрагимов (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хадис Ибрагимов (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хадис Ибрагимов (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хадис Ибрагимов (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Виктор Немков (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Виктор Немков (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Виктор Немков (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Виктор Немков (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Виктор Немков (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Виктор Немков (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Хадис Ибрагимов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хадис Ибрагимов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хадис Ибрагимов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хадис Ибрагимов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хадис Ибрагимов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хадис Ибрагимов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хадис Ибрагимов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Виктор Немков (Рос) – Хадис Ибрагимов (Рос) 06.12.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Виктор Немков (Рос) и Хадис Ибрагимов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Виктор Немков (Рос) и Хадис Ибрагимов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Виктор Немков (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хадис Ибрагимов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Виктор Немков (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Хадис Ибрагимов (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Виктор Немков (Рос) в данный момент сильнее, нежели Хадис Ибрагимов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Виктор Немков (Рос)

Несмотря на то, что Виктор Немков (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Виктор Немков (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Виктор Немков (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Виктор Немков (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Хадис Ибрагимов (Рос)

Хадис Ибрагимов (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Хадис Ибрагимов (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Хадис Ибрагимов (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Хадис Ибрагимов (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Хадис Ибрагимов (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Виктор Немков (Рос) — Хадис Ибрагимов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го декабря

В этом поединке Виктор Немков (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Хадис Ибрагимов (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Виктор Немков (Рос) будет намного сильнее, чем Хадис Ибрагимов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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