«Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос)» – «Али Абдулхаликов (Рос)». 15.12.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 15.12.2024 должен состояться бой Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) — Али Абдулхаликов (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:10 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) и Али Абдулхаликов (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) — Али Абдулхаликов (Рос) пройдет 15.12.2024, и можно не сомневаться, что в 23:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Али Абдулхаликов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) — Али Абдулхаликов (Рос):

победа Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Али Абдулхаликов (Рос) – 0

Прогноз на матч Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) – Али Абдулхаликов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15.12.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Али Абдулхаликов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Али Абдулхаликов (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Али Абдулхаликов (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Али Абдулхаликов (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Али Абдулхаликов (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Али Абдулхаликов (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Али Абдулхаликов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Али Абдулхаликов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Али Абдулхаликов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Али Абдулхаликов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Али Абдулхаликов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Али Абдулхаликов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) – Али Абдулхаликов (Рос) 15.12.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) и Али Абдулхаликов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) и Али Абдулхаликов (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) и Али Абдулхаликов (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) и Али Абдулхаликов (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Али Абдулхаликов (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) и Али Абдулхаликов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Али Абдулхаликов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос)

Несмотря на то, что Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Али Абдулхаликов (Рос)

Али Абдулхаликов (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Али Абдулхаликов (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Али Абдулхаликов (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Али Абдулхаликов (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Али Абдулхаликов (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) — Али Абдулхаликов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15.12.2024

Несмотря на то, что Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Али Абдулхаликов (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) и Али Абдулхаликов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Абдул-Азиз Абдулвахабов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

http://rockaluga.ru/cat1-1024426-prognoz-na-boy-stiven-fulton-ssha-brendon-figuera-ssha/