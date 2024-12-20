«Амаури Вако Забо (Фра)» – «Мацей Рембач (Пол)». 20.12.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20 декабря должен состояться бой Амаури Вако Забо (Фра) — Мацей Рембач (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Амаури Вако Забо (Фра) и Мацей Рембач (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 20 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Амаури Вако Забо (Фра) — Мацей Рембач (Пол). По Москве начало данного поединка будет в 21:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амаури Вако Забо (Фра) — Мацей Рембач (Пол):

победа Амаури Вако Забо (Фра) – 0, ничья – 0, победа Мацей Рембач (Пол) – 0

Прогноз на матч Амаури Вако Забо (Фра) – Мацей Рембач (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Амаури Вако Забо (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мацей Рембач (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Амаури Вако Забо (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Амаури Вако Забо (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Амаури Вако Забо (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Амаури Вако Забо (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Мацей Рембач (Пол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мацей Рембач (Пол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мацей Рембач (Пол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мацей Рембач (Пол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мацей Рембач (Пол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Амаури Вако Забо (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Амаури Вако Забо (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Амаури Вако Забо (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Амаури Вако Забо (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Мацей Рембач (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мацей Рембач (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мацей Рембач (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мацей Рембач (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мацей Рембач (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мацей Рембач (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мацей Рембач (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Амаури Вако Забо (Фра) – Мацей Рембач (Пол) 20.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Амаури Вако Забо (Фра) и Мацей Рембач (Пол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Амаури Вако Забо (Фра) и Мацей Рембач (Пол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Амаури Вако Забо (Фра) и Мацей Рембач (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Амаури Вако Забо (Фра) и Мацей Рембач (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Амаури Вако Забо (Фра) и Мацей Рембач (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Амаури Вако Забо (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Мацей Рембач (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Амаури Вако Забо (Фра).

Спортивные прогнозисты считают, что Амаури Вако Забо (Фра) в данный момент сильнее, нежели Мацей Рембач (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Амаури Вако Забо (Фра)

Амаури Вако Забо (Фра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Амаури Вако Забо (Фра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Амаури Вако Забо (Фра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Амаури Вако Забо (Фра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Амаури Вако Забо (Фра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Мацей Рембач (Пол)

Никаких высот Мацей Рембач (Пол) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мацей Рембач (Пол) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мацей Рембач (Пол) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мацей Рембач (Пол) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Амаури Вако Забо (Фра) — Мацей Рембач (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 декабря

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Амаури Вако Забо (Фра) — Мацей Рембач (Пол) собираются ставить на то, что сильнее будет Амаури Вако Забо (Фра), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Амаури Вако Забо (Фра) — Мацей Рембач (Пол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Амаури Вако Забо (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat3-1178468-prognoz-na-match-inter-udineze-19-12-24/