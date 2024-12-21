«Джонни Фишер (Анг)» – «Дэвид Аллен (Вел)». 21.12.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джонни Фишер (Анг) проведет 21.12.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Дэвид Аллен (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 22:00 по московскому времени Джонни Фишер (Анг) и Дэвид Аллен (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21.12.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джонни Фишер (Анг) и Дэвид Аллен (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джонни Фишер (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонни Фишер (Анг) — Дэвид Аллен (Вел):

победа Джонни Фишер (Анг) – 0, ничья – 0, победа Дэвид Аллен (Вел) – 0

Прогноз на матч Джонни Фишер (Анг) – Дэвид Аллен (Вел) Бои, титульный бой, 21.12.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джонни Фишер (Анг) станет победителем боя. Если выиграет Дэвид Аллен (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Джонни Фишер (Анг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джонни Фишер (Анг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джонни Фишер (Анг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джонни Фишер (Анг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Дэвид Аллен (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Дэвид Аллен (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Дэвид Аллен (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Дэвид Аллен (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Дэвид Аллен (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джонни Фишер (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джонни Фишер (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джонни Фишер (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джонни Фишер (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джонни Фишер (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джонни Фишер (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Дэвид Аллен (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дэвид Аллен (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дэвид Аллен (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дэвид Аллен (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дэвид Аллен (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джонни Фишер (Анг) – Дэвид Аллен (Вел) 21.12.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джонни Фишер (Анг) и Дэвид Аллен (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джонни Фишер (Анг) и Дэвид Аллен (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джонни Фишер (Анг) легко справится с таким соперником, как Дэвид Аллен (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джонни Фишер (Анг) и Дэвид Аллен (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Дэвид Аллен (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джонни Фишер (Анг)

Свою самую выдающуюся победу Джонни Фишер (Анг) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джонни Фишер (Анг) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джонни Фишер (Анг) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джонни Фишер (Анг) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джонни Фишер (Анг) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Дэвид Аллен (Вел)

Никаких высот Дэвид Аллен (Вел) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Дэвид Аллен (Вел) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Дэвид Аллен (Вел) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Дэвид Аллен (Вел) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джонни Фишер (Анг) — Дэвид Аллен (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.12.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джонни Фишер (Анг) — Дэвид Аллен (Вел) собираются ставить на то, что сильнее будет Джонни Фишер (Анг), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Джонни Фишер (Анг) легко справится с таким соперником, как Дэвид Аллен (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.