«Александр Усик (Укр)» – «Тайсон Фьюри (Вел)». 22.12.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22-го декабря состоится интересный поединок Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел) пройдет 22-го декабря, и можно не сомневаться, что в 01:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Александр Усик (Укр) имеет две победы нокаутом, а Тайсон Фьюри (Вел) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел):

победа Александр Усик (Укр) – 1.622, ничья – 19, победа Тайсон Фьюри (Вел) – 2.49

Прогноз на матч Александр Усик (Укр) – Тайсон Фьюри (Вел) Александр Усик vs Тайсон Фьюри, титульный бой, 22-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Александр Усик (Укр) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.622. А котировка на то, что Тайсон Фьюри (Вел) будет сильнее повысилась до 2.49.

История личных встреч

Александр Усик (Укр) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Александр Усик (Укр) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Александр Усик (Укр) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Александр Усик (Укр) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Александр Усик (Укр) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Александр Усик (Укр) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Александр Усик (Укр) может и не устоять на ногах.

Тайсон Фьюри (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тайсон Фьюри (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тайсон Фьюри (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тайсон Фьюри (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Тайсон Фьюри (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Александр Усик (Укр) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Александр Усик (Укр) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Александр Усик (Укр) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Александр Усик (Укр) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Тайсон Фьюри (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Тайсон Фьюри (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Тайсон Фьюри (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Тайсон Фьюри (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Тайсон Фьюри (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Александр Усик (Укр) – Тайсон Фьюри (Вел) 22.12.24

Появление на ринге таких бойцов, как Александр Усик (Укр) и Тайсон Фьюри (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Александр Усик (Укр) и Тайсон Фьюри (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Александр Усик (Укр) и Тайсон Фьюри (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Александр Усик (Укр) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Тайсон Фьюри (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Александр Усик (Укр) и Тайсон Фьюри (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Александр Усик (Укр) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Александр Усик (Укр) и Тайсон Фьюри (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тайсон Фьюри (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Александр Усик (Укр)

Как бы Александр Усик (Укр) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Александр Усик (Укр) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Александр Усик (Укр) дрался на ринге только с представителями своей страны. Александр Усик (Укр) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Александр Усик (Укр) совершенно не работает над собственной защитой.

Тайсон Фьюри (Вел)

Сейчас Тайсон Фьюри (Вел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Тайсон Фьюри (Вел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Тайсон Фьюри (Вел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Тайсон Фьюри (Вел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Тайсон Фьюри (Вел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел). Прогноз и ставки на матч. Александр Усик vs Тайсон Фьюри 22-го декабря

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Александр Усик (Укр) — Тайсон Фьюри (Вел) собираются ставить на то, что сильнее будет Александр Усик (Укр), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Александр Усик (Укр) будет намного сильнее, чем Тайсон Фьюри (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.