«Гойти Дазаев (Каз)» – «Геннадий Макарян (Рос)». 27.12.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Гойти Дазаев (Каз) — Геннадий Макарян (Рос) на 27-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Гойти Дазаев (Каз) и Геннадий Макарян (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

Стало известно, что именно 27-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Гойти Дазаев (Каз) — Геннадий Макарян (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гойти Дазаев (Каз) — Геннадий Макарян (Рос):

победа Гойти Дазаев (Каз) – 1.21, ничья – 60, победа Геннадий Макарян (Рос) – 4.285

Прогноз на матч Гойти Дазаев (Каз) – Геннадий Макарян (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Гойти Дазаев (Каз) — Геннадий Макарян (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.21 и 4.285.

История личных встреч

На данный момент Гойти Дазаев (Каз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Гойти Дазаев (Каз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Гойти Дазаев (Каз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Гойти Дазаев (Каз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Геннадий Макарян (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Геннадий Макарян (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Геннадий Макарян (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Геннадий Макарян (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Геннадий Макарян (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Гойти Дазаев (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гойти Дазаев (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гойти Дазаев (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гойти Дазаев (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гойти Дазаев (Каз) валится с ног. К тому же, Гойти Дазаев (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гойти Дазаев (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Геннадий Макарян (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Геннадий Макарян (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Геннадий Макарян (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Геннадий Макарян (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Геннадий Макарян (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Гойти Дазаев (Каз) – Геннадий Макарян (Рос) 27.12.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Гойти Дазаев (Каз) и Геннадий Макарян (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Гойти Дазаев (Каз) и Геннадий Макарян (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Гойти Дазаев (Каз) — Геннадий Макарян (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Гойти Дазаев (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Гойти Дазаев (Каз) в данный момент сильнее, нежели Геннадий Макарян (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Гойти Дазаев (Каз)

Хотя Гойти Дазаев (Каз) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Гойти Дазаев (Каз) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Гойти Дазаев (Каз) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Гойти Дазаев (Каз) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Гойти Дазаев (Каз) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Геннадий Макарян (Рос)

Уже несколько лет Геннадий Макарян (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Геннадий Макарян (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Геннадий Макарян (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Гойти Дазаев (Каз) — Геннадий Макарян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го декабря

Никто не сомневается, что Гойти Дазаев (Каз) намного сильнее, чем Геннадий Макарян (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Гойти Дазаев (Каз) и Геннадий Макарян (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Гойти Дазаев (Каз) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat3-86993-prognoz-na-match-nyuelz-old-boyz-ka-independente-avelyaneda-27-12-24/