«Люсия Шабова (Свк)» – «Люси Пудилова (Чех)». 29.12.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29.12.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Люсия Шабова (Свк) — Люси Пудилова (Чех). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Люсия Шабова (Свк) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 29.12.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Люсия Шабова (Свк) — Люси Пудилова (Чех). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Люсия Шабова (Свк) — Люси Пудилова (Чех):

победа Люсия Шабова (Свк) – 0, ничья – 0, победа Люси Пудилова (Чех) – 0

Прогноз на матч Люсия Шабова (Свк) – Люси Пудилова (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29.12.2024 :

Так как Люсия Шабова (Свк) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Люси Пудилова (Чех) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Люсия Шабова (Свк) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Люсия Шабова (Свк) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Люсия Шабова (Свк) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Люсия Шабова (Свк) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Люси Пудилова (Чех) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Люси Пудилова (Чех) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Люси Пудилова (Чех) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Люси Пудилова (Чех) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Люси Пудилова (Чех) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Люсия Шабова (Свк) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Люсия Шабова (Свк) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Люсия Шабова (Свк) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Люсия Шабова (Свк) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Люси Пудилова (Чех) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Люси Пудилова (Чех) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Люси Пудилова (Чех) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Люси Пудилова (Чех) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Люси Пудилова (Чех) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Люси Пудилова (Чех) должен задуматься о своей обороне.

Люсия Шабова (Свк) – Люси Пудилова (Чех) 29.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Люсия Шабова (Свк) и Люси Пудилова (Чех). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Люсия Шабова (Свк) и Люси Пудилова (Чех) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Люсия Шабова (Свк) и Люси Пудилова (Чех) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Люсия Шабова (Свк) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Люси Пудилова (Чех) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Люсия Шабова (Свк) является очевидным фаворитом, ведь Люси Пудилова (Чех) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Люсия Шабова (Свк) — Люси Пудилова (Чех) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Люси Пудилова (Чех).

Люсия Шабова (Свк)

Несмотря на то, что Люсия Шабова (Свк) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Люсия Шабова (Свк) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Люсия Шабова (Свк) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Люсия Шабова (Свк) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Люси Пудилова (Чех)

Сейчас Люси Пудилова (Чех) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Люси Пудилова (Чех) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Люси Пудилова (Чех) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Люси Пудилова (Чех) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Люси Пудилова (Чех) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Люсия Шабова (Свк) — Люси Пудилова (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29.12.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Люсия Шабова (Свк) — Люси Пудилова (Чех) собираются ставить на то, что сильнее будет Люсия Шабова (Свк), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Люсия Шабова (Свк) и Люси Пудилова (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Люсия Шабова (Свк) выиграет бой.