«Кэролайн Дюбуа (Вел)» – «Джессика Камара (Кан)». 12.01.25. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кэролайн Дюбуа (Вел) проведет 12-го января 2025 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джессика Камара (Кан). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 12-го января 2025 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кэролайн Дюбуа (Вел) — Джессика Камара (Кан). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэролайн Дюбуа (Вел) — Джессика Камара (Кан):

победа Кэролайн Дюбуа (Вел) – 0, ничья – 0, победа Джессика Камара (Кан) – 0

Прогноз на матч Кэролайн Дюбуа (Вел) – Джессика Камара (Кан) Бои, титульный бой, 12-го января 2025 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Кэролайн Дюбуа (Вел) не очень выгодно, а вот Джессика Камара (Кан) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Кэролайн Дюбуа (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Кэролайн Дюбуа (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Кэролайн Дюбуа (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Кэролайн Дюбуа (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Джессика Камара (Кан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джессика Камара (Кан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джессика Камара (Кан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джессика Камара (Кан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джессика Камара (Кан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Кэролайн Дюбуа (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кэролайн Дюбуа (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кэролайн Дюбуа (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кэролайн Дюбуа (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кэролайн Дюбуа (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кэролайн Дюбуа (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Джессика Камара (Кан) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джессика Камара (Кан) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джессика Камара (Кан) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джессика Камара (Кан) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джессика Камара (Кан) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джессика Камара (Кан) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джессика Камара (Кан) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кэролайн Дюбуа (Вел) – Джессика Камара (Кан) 12.01.25

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кэролайн Дюбуа (Вел) и Джессика Камара (Кан) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кэролайн Дюбуа (Вел) и Джессика Камара (Кан). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кэролайн Дюбуа (Вел) и Джессика Камара (Кан) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кэролайн Дюбуа (Вел) и Джессика Камара (Кан) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Кэролайн Дюбуа (Вел) — Джессика Камара (Кан) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Кэролайн Дюбуа (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Кэролайн Дюбуа (Вел) в данный момент сильнее, нежели Джессика Камара (Кан), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кэролайн Дюбуа (Вел)

Хотя Кэролайн Дюбуа (Вел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кэролайн Дюбуа (Вел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кэролайн Дюбуа (Вел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кэролайн Дюбуа (Вел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кэролайн Дюбуа (Вел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джессика Камара (Кан)

На сегодняшний день Джессика Камара (Кан) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джессика Камара (Кан) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джессика Камара (Кан) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джессика Камара (Кан) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Кэролайн Дюбуа (Вел) — Джессика Камара (Кан). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го января 2025 года

В настоящее время Кэролайн Дюбуа (Вел) и Джессика Камара (Кан) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Кэролайн Дюбуа (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Кэролайн Дюбуа (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Джессика Камара (Кан) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кэролайн Дюбуа (Вел).