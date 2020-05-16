Los Angeles Lakers (Deposha) — Milwaukee Bucks (Ed). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.05.20)

Los Angeles Lakers (Deposha) — Milwaukee Bucks (Ed) (16.05.2020), ставки и коэффициенты

16.05.2020 в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) примет соперника по национальному первенству Milwaukee Bucks (Ed).



В последней встрече баскетбольных клубов Los Angeles Lakers (Deposha) и Milwaukee Bucks (Ed) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 16.05.2020 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 16:30 по МСК.



Los Angeles Lakers (Deposha) — Milwaukee Bucks (Ed). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) проводит на своей площадке, и 16.05.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Milwaukee Bucks (Ed). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Los Angeles Lakers (Deposha), а один раз сильнее были игроки БК Milwaukee Bucks (Ed).

Los Angeles Lakers (Deposha)

В этом сезоне баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Los Angeles Lakers (Deposha) нет более травмированных игроков основы.



Milwaukee Bucks (Ed)

На данный момент баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Ed) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Milwaukee Bucks (Ed) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Milwaukee Bucks (Ed) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Los Angeles Lakers (Deposha)» — «Milwaukee Bucks (Ed)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Los Angeles Lakers (Deposha) собираются 16.05.2020 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Milwaukee Bucks (Ed). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 16:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Los Angeles Lakers (Deposha) — Milwaukee Bucks (Ed). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.05.20)

Los Angeles Lakers (Deposha)

В этом сезоне баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Milwaukee Bucks (Ed)

После того, как баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Ed) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Ed) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Ed) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Los Angeles Lakers (Deposha) — Milwaukee Bucks (Ed) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Los Angeles Lakers (Deposha) — Milwaukee Bucks (Ed) пройдет 16.05.2020, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 16:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Los Angeles Lakers (Deposha) — Milwaukee Bucks (Ed): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Los Angeles Lakers (Deposha) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Los Angeles Lakers (Deposha) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Ed) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Milwaukee Bucks (Ed) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Ed) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Los Angeles Lakers (Deposha) — Milwaukee Bucks (Ed). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Los Angeles Lakers (Deposha) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Deposha) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Los Angeles Lakers (Deposha) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Ed) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Ed) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Milwaukee Bucks (Ed) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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