Los Angeles Lakers (Ruza) — Milwaukee Bucks (Polyana): гости способны удивить фаворита

Los Angeles Lakers (Ruza) — Milwaukee Bucks (Polyana) (18.05.2020), ставки и коэффициенты

18.05.2020 в 02:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) примет соперника по национальному первенству Milwaukee Bucks (Polyana).



18.05.2020 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Los Angeles Lakers (Ruza) – Milwaukee Bucks (Polyana), который начнется в 02:15 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Los Angeles Lakers (Ruza) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Los Angeles Lakers (Ruza) — Milwaukee Bucks (Polyana):

В 02:15 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Los Angeles Lakers (Ruza) и Milwaukee Bucks (Polyana). Организаторы турнира собираются провести данную игру 18.05.2020. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Milwaukee Bucks (Polyana). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Los Angeles Lakers (Ruza), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Los Angeles Lakers (Ruza)

К данному поединку баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Los Angeles Lakers (Ruza) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Milwaukee Bucks (Polyana)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Polyana) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

NBA, Los Angeles Lakers (Ruza) — Milwaukee Bucks (Polyana)

Вплоть до 18.05.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Los Angeles Lakers (Ruza) — Milwaukee Bucks (Polyana). А так как начало встречи в 02:15 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Los Angeles Lakers (Ruza) — Milwaukee Bucks (Polyana) 18.05.2020

Los Angeles Lakers (Ruza)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Los Angeles Lakers (Ruza) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Los Angeles Lakers (Ruza) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Milwaukee Bucks (Polyana)

В прошлом матче баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Milwaukee Bucks (Polyana) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Los Angeles Lakers (Ruza) — Milwaukee Bucks (Polyana) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18.05.2020 сыграет матч против БК Milwaukee Bucks (Polyana). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Los Angeles Lakers (Ruza) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Los Angeles Lakers (Ruza) — Milwaukee Bucks (Polyana): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Los Angeles Lakers (Ruza) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Polyana) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Milwaukee Bucks (Polyana) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Los Angeles Lakers (Ruza) — Milwaukee Bucks (Polyana). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Los Angeles Lakers (Ruza) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Los Angeles Lakers (Ruza) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Los Angeles Lakers (Ruza) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Milwaukee Bucks (Polyana) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat0-262995-tim-putc-hazem-nav-prognoz-specialista-na-match-17-05-20/