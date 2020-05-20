Джордан Томпсон (SRL) — Хуан Игнасио Лондеро (SRL): погода помешает показать хороший теннис

Прогноз и ставка на матч Джордан Томпсон (SRL) — Хуан Игнасио Лондеро (SRL) 20-го мая 2020 года

20-го мая 2020 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Швейцария, в котором на корт выйдут Джордан Томпсон (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Хуан Игнасио Лондеро (SRL).



Судья теннисного матча Джордан Томпсон (SRL) — Хуан Игнасио Лондеро (SRL) должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20-го мая 2020 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Джордан Томпсон (SRL) и Хуан Игнасио Лондеро (SRL) более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Джордан Томпсон (SRL) имеет четыре победы, то Хуан Игнасио Лондеро (SRL) может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джордан Томпсон (SRL) — Хуан Игнасио Лондеро (SRL):

20-го мая 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Джордан Томпсон (SRL) — Хуан Игнасио Лондеро (SRL). Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Хуан Игнасио Лондеро (SRL), выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Хуан Игнасио Лондеро (SRL) выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Джордан Томпсон (SRL)

В этом сезоне Джордан Томпсон (SRL) показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Джордан Томпсон (SRL) играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Джордан Томпсон (SRL) умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Джордан Томпсон (SRL) и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Джордан Томпсон (SRL) будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Джордан Томпсон (SRL) чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Хуан Игнасио Лондеро (SRL)

На этом турнире Хуан Игнасио Лондеро (SRL) выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хуан Игнасио Лондеро (SRL) снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хуан Игнасио Лондеро (SRL) чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хуан Игнасио Лондеро (SRL) уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хуан Игнасио Лондеро (SRL) зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Джордан Томпсон (SRL)» — «Хуан Игнасио Лондеро (SRL)»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Джордан Томпсон (SRL) — Хуан Игнасио Лондеро (SRL) 20-го мая 2020 года

Джордан Томпсон (SRL)

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джордан Томпсон (SRL) выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джордан Томпсон (SRL) всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джордан Томпсон (SRL) уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джордан Томпсон (SRL) занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джордан Томпсон (SRL) больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джордан Томпсон (SRL) имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Хуан Игнасио Лондеро (SRL)

Несмотря на свой молодой возраст, Хуан Игнасио Лондеро (SRL) демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Хуан Игнасио Лондеро (SRL) уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Хуан Игнасио Лондеро (SRL) станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Хуан Игнасио Лондеро (SRL), оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Хуан Игнасио Лондеро (SRL) умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Хуан Игнасио Лондеро (SRL) имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Джордан Томпсон (SRL) — Хуан Игнасио Лондеро (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джордан Томпсон (SRL) и Хуан Игнасио Лондеро (SRL) начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джордан Томпсон (SRL) и Хуан Игнасио Лондеро (SRL) показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джордан Томпсон (SRL) и Хуан Игнасио Лондеро (SRL) провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джордан Томпсон (SRL) и Хуан Игнасио Лондеро (SRL) действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джордан Томпсон (SRL) — Хуан Игнасио Лондеро (SRL): погода помешает показать хороший теннис

Джордан Томпсон (SRL) и Хуан Игнасио Лондеро (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джордан Томпсон (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хуан Игнасио Лондеро (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джордан Томпсон (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хуан Игнасио Лондеро (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джордан Томпсон (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хуан Игнасио Лондеро (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джордан Томпсон (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Джордан Томпсон (SRL) — Хуан Игнасио Лондеро (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джордан Томпсон (SRL) и Хуан Игнасио Лондеро (SRL). Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джордан Томпсон (SRL) и для Хуан Игнасио Лондеро (SRL), так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-263485-prognoz-na-match-grigor-dimitrov-srl-denis-kudla-srl-ot-eksperta-20-05-20/