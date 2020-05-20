Юлия Путинцева (SRL) — Айла Томлянович (SRL). Прогноз, ставки на матч. Марокко (20.05.20)

20-го мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Марокко, в котором на корт выйдут Юлия Путинцева (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Айла Томлянович (SRL).



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Юлия Путинцева (SRL) — Айла Томлянович (SRL) можно будет вплоть до 14:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 20-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Юлия Путинцева (SRL) и Айла Томлянович (SRL) еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юлия Путинцева (SRL) — Айла Томлянович (SRL):

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го мая откроет его противостояние Юлия Путинцева (SRL) — Айла Томлянович (SRL). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Юлия Путинцева (SRL) и Айла Томлянович (SRL) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Айла Томлянович (SRL) может гордиться семью победами, а вот Юлия Путинцева (SRL) имеет только пять выигранных встреч.

Юлия Путинцева (SRL)

В этом сезоне Юлия Путинцева (SRL) показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Юлия Путинцева (SRL) сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Юлия Путинцева (SRL) еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Юлия Путинцева (SRL) обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Юлия Путинцева (SRL) играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Юлия Путинцева (SRL) любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Айла Томлянович (SRL)

Нынешняя форма, которую демонстрирует Айла Томлянович (SRL) еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Айла Томлянович (SRL) постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Айла Томлянович (SRL) пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Айла Томлянович (SRL) не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Айла Томлянович (SRL) не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Юлия Путинцева (SRL) и Айла Томлянович (SRL). Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Юлия Путинцева (SRL) и Айла Томлянович (SRL) должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Юлия Путинцева (SRL) — Айла Томлянович (SRL) (20-го мая), ставки и коэффициенты

Юлия Путинцева (SRL)

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Юлия Путинцева (SRL), ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Юлия Путинцева (SRL) уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Юлия Путинцева (SRL) старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Юлия Путинцева (SRL), является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Юлия Путинцева (SRL) не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Юлия Путинцева (SRL) все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Юлия Путинцева (SRL) точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Айла Томлянович (SRL)

Айла Томлянович (SRL) лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Айла Томлянович (SRL) играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Айла Томлянович (SRL) начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Айла Томлянович (SRL) выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Айла Томлянович (SRL) сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Юлия Путинцева (SRL) — Айла Томлянович (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Юлия Путинцева (SRL) и Айла Томлянович (SRL). Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Юлия Путинцева (SRL) — Айла Томлянович (SRL): кто пройдет в следующий раунд?

Юлия Путинцева (SRL) и Айла Томлянович (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Юлия Путинцева (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Айла Томлянович (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Юлия Путинцева (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Айла Томлянович (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Юлия Путинцева (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Айла Томлянович (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Юлия Путинцева (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Юлия Путинцева (SRL) — Айла Томлянович (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Юлия Путинцева (SRL) и Айла Томлянович (SRL).



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