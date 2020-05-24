Тайнан Сити — Тайпей Сити Татунг: команды сделают акцент на атаку

«Тайнан Сити» – «Тайпей Сити Татунг». 24.05.20. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Тайнан Сити возвращается домой и 24-го мая проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Тайпей Сити Татунг, так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 11:00 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Тайпей Сити Татунг, одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Тайнан Сити и Тайпей Сити Татунг, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Тайнан Сити сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Тайпей Сити Татунг прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Тайнан Сити и команда Тайпей Сити Татунг всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайнан Сити — Тайпей Сити Татунг:

В случае победы хозяев букмекеры выплатят выигрыш по коэффициенту 2.91, но, если в футбольном матче Тайнан Сити — Тайпей Сити Татунг сильнее будут хозяева, то выиграет котировка 2.03. При ничейном результате конторы выплатят по коэффициенту 4.04.

Прогноз на матч Тайнан Сити – Тайпей Сити Татунг (Чемпионат Тайваня, матч национального перевентсва, воскресенье, 24-го мая):Футбольный клуб Тайнан Сити получил от букмекеров на свою победу котировку 2.91, а по коэффициенту 2.03 можно сделать ставку на выигрыш ФК Тайпей Сити Татунг. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Тайнан Сити и команды Тайпей Сити Татунг, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Тайнан Сити и команды Тайпей Сити Татунг – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Тайнан Сити – Тайпей Сити Татунг 24.05.20

Футбольный поединок Тайнан Сити — Тайпей Сити Татунг был перенесен на 24-го мая, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 11:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Тайнан Сити и Тайпей Сити Татунг играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Тайнан Сити и команда Тайпей Сити Татунг – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Тайнан Сити и команда Тайпей Сити Татунг принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Тайнан Сити и команды Тайпей Сити Татунг, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Тайнан Сити и команда Тайпей Сити Татунг – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Тайнан Сити – Тайпей Сити Татунг (24-го мая), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Тайнан Сити и команды Тайпей Сити Татунг на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Тайнан Сити находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Тайпей Сити Татунг выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Тайпей Сити Татунг, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Тайнан Сити, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Тайнан Сити и команда Тайпей Сити Татунг не так часто задействуют фланги при атаках.

Тайнан Сити

Футбольный клуб Тайнан Сити претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Тайнан Сити показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Тайпей Сити Татунг

После того, как в футбольном клубе Тайпей Сити Татунг два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Тайпей Сити Татунг показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Тайпей Сити Татунг проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Тайнан Сити – Тайпей Сити Татунг

Наши эксперты не согласны с теми котировками, которые букмекеры выставили на матч команды Тайнан Сити и команды Тайпей Сити Татунг. Напомним, что сейчас хозяевам поля крайне необходимы очки, так как в оставшихся матчах сезона клуб еще сохраняет шансы на то, чтобы выбраться из подвалов турнирной таблицы. А вот гости уже справились со своей задачей на этот сезон, за несколько туров до конца чемпионата команда Тайпей Сити Татунг набрала достаточное количество очков, что позволило клубу комфортно обосноваться в середине турнирной таблицы. По информации наших экспертов, хозяева поля серьезно настроены победить в этом матче, они будут выставлять основной состав, а вот гости панируют использовать футболистов резерва. Именно поэтому мы не согласны с высокими котировками на победу хозяев поля, которые предлагают букмекеры. Возможно, это связано с тем, что команды занимают разные места в турнирной таблице, однако, сейчас все говорит о том, что необходимо делать ставки на победу команды Тайнан Сити, что мы и рекомендуем делать. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды смогут много забить, уровень исполнителей в составах обеих команд не очень высок, поэтому, мы полагаем, что исход матча решит один забитый мяч. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, так как хозяева поля и гости – футбольные команды, которые между собой не сильно ладят, поэтому в матчах между этими командами всегда много грубости. Общий тотал угловых тоже лучше заигрывать на меньше, так как клубы редко задействуют фланги для атаки, а в этом матче игра, преимущественно, будет идти в центре поля, поэтому много угловых команды подать не должны.

Победу в матче одержит Тайнан Сити — 2.91, ничья по результатам противостояния — 4.04, победу в матче одержит Тайпей Сити Татунг — 2.03.



Тайнан Сити — Тайпей Сити Татунг. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Тайваня 24-го мая

Команда Тайнан Сити в матче со своими соперниками – футболистами команды Тайпей Сити Татунг, должна приложить максимум усилий для того чтобы одержать победу. Напомним, что сейчас хозяева поля находятся в середине турнирной таблице, однако сохраняют отличные шансы на то, чтобы квалифицироваться в один из престижных клубных турниров по итогам сезона. Для этого клубу необходимо продемонстрировать достойные результаты в оставшихся матчах сезона. Гости уже потеряли турнирную мотивацию, команда уже точно остается в элитном дивизионе на будущий сезон, поэтому менеджер и футболисты могут считать свою задачу выполненной. Букмекеры предлагают незначительный коэффициент на победу команды Тайнан Сити, что делает клуб фаворитом этого противостояния. В победе хозяев поля нет сомнений и у наших экспертов, однако, мы думаем, что в этом матче команда Тайнан Сити победит крупно, поэтому предлагаем делать ставки на фору хозяев поля. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как команда Тайнан Сити в родных стенах всегда отличается результативностью, да и гостям вполне по силам наиграть на гол. Общий тотал угловых в матче стоит рассматривать от хозяев поля, фора, на наш взгляд, великовата, а вот индивидуальный тотал угловых команды Тайнан Сити можно заигрывать на больше. Фолов и предупреждений в этом матче не должно быть много, команды не являются грубиянами чемпионата, да и у гостей нет повода, чтобы часто нарушать правила. Так что, эти статистические параметры мы советуем играть на меньше.

«Тайнан Сити»

Этот сезон футбольный клуб Тайнан Сити проводит на неплохом уровне, ведь получилось пройти групповой этап Лиги Чемпионов, а сейчас команда имеет отличные шансы на то, чтобы снова квалифицироваться в самый престижный европейский турнир. Хозяева идут третьими в чемпионате, но на две последние путевки в Лигу Чемпионов претендует сразу четыре команды, так что до конца сезона предстоит еще упорная борьба. На своем поле Тайнан Сити играет очень хорошо, так как поражений еще не было в этом сезоне, но ничьи все же случаются довольно часто. По количеству забитых мячей хозяева уступают только лидеру чемпионата, но оборона команды не самая надежная, что связано со слишком атакующим стилем футбольного клуба Тайнан Сити. Сейчас хозяева находятся в хорошей форме, ведь в шести последних турах хоть и было неожиданное гостевое поражение от аутсайдера, но в остальных пяти матчах были уверенные победы. Левый вингер перебрал желтых карточек, так что вынужден пропустить этот поединок.



«Тайпей Сити Татунг»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Тайпей Сити Татунг не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Тайпей Сити Татунг удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Тайпей Сити Татунг всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекерских контор в поисках интересных матчей. Если рассматривать футбольные матчи с практической точки зрения, то составить прогноз можно на любой футбольный матч, независимо от того, к какому чемпиону он относится. Это может быть даже самая неизвестная лига третьесортного чемпионата. Однако наши эксперты занимаются тем, что прогнозируют исходы и статистику тех футбольных матчей, смотреть которые предпочитают все любители футбола. Матчи топ-чемпионатов, которые собирают целые стадионы преданных болельщиков, а также многомиллионную армию болельщиков у экранов телевизоров – вот настоящая страсть наших экспертов. Нельзя сказать, что прогнозировать легко – нет, это тяжелый труд, требующий концентрации и тщательно анализа многочисленных факторов, которые могут оказать влияние на результат матча, однако нам нравится заниматься своим делом и делиться своими трудами с любителями футбола. Сегодня мы решили разобрать матч, соперниками в котором будут команда Тайнан Сити и команда Тайпей Сити Татунг. Для обеих команд результат матча чрезвычайно важен, поэтому команды будут играть на встречных курсах, тем более что защита – не самая сильная сторона обеих команд. В текущем сезоне оба клуба сыграли большинство своих матчей на тотал больше, поэтому вряд ли в принципиальной игре они станут использовать защитную тактику, скорее всего, тренеры вновь будут играть в атакующий футбол, поэтому болельщиков ждет большое количество забитых мячей.

«Тайнан Сити» — «Тайпей Сити Татунг»: кто фаворит грядущей встречи?

Тайнан Сити — Тайпей Сити Татунг. Прогноз на футбол (24.05.20)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Тайнан Сити в матче с футболистами команды Тайпей Сити Татунг. Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Тайнан Сити чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Тайнан Сити и команда Тайпей Сити Татунг. Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Тайнан Сити, и команда Тайпей Сити Татунг уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Тайнан Сити очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Тайнан Сити — Тайпей Сити Татунг: команды сделают акцент на атаку

Эксперты нашего ресурса – это настоящие профессионалы, которые ежедневно занимаются анализом линий букмекерских контор в поисках интересных футбольных матчей. В принципе, составить интересный адекватный прогноз можно на любой футбольный матч. Для этого не обязательно, чтобы этот футбольный матч был противостоянием грандов известной европейской футбольной лиги. Главное, чтобы букмекеры предлагали хорошую роспись и возможность сделать ставку на солидную сумму. Сегодня, когда большинство букмекеров предлагают ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, причем, речь идет не только о ставках на основные исходы, но и о ставках на статистику, эксперты нашего ресурса начали больше уделять времени прогнозированию статистических исходов футбольных матчей. Это гораздо проще, чем прогнозировать исходы, так как статистика легка для понимания, ресурсы со статистическими данными более доступны в Интернете и их проще анализировать. Многие боятся делать ставки на статистику, аргументируя это тем, что такие ставки похожи на подбрасывание монетки. Мы предлагаем понаблюдать за нашей работой, и вы поймете, что это не так, а ставки на статистику – наиболее выгодные ставки на футбол.

Футбольные аналитики отлично знают, что Тайнан Сити и Тайпей Сити Татунг в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

Тайнан Сити – Тайпей Сити Татунг: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Тайнан Сити и команда Тайпей Сити Татунг, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.