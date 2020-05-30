Новак Джокович (SRL) — Станислас Вавринка (SRL). Прогноз, ставки на матч. Ролан Гаррос (31.05.20)

31-го мая 2020 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ролан Гаррос, в котором на корт выйдут Новак Джокович (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Станислас Вавринка (SRL).



Так как Новак Джокович (SRL) в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Станислас Вавринка (SRL), мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 31-го мая 2020 года. Но, доказать обратное Новак Джокович (SRL) все же сможет в 13:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Новак Джокович (SRL) — Станислас Вавринка (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 31-го мая 2020 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Новак Джокович (SRL) — Станислас Вавринка (SRL). Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:00 по Москве, пока не начался поединок. Новак Джокович (SRL) и Станислас Вавринка (SRL) еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Новак Джокович (SRL)

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Новак Джокович (SRL) находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Новак Джокович (SRL) является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Новак Джокович (SRL) умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Новак Джокович (SRL) обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Новак Джокович (SRL) может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Станислас Вавринка (SRL)

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Станислас Вавринка (SRL) на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Станислас Вавринка (SRL) демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Станислас Вавринка (SRL) имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Станислас Вавринка (SRL) намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Станислас Вавринка (SRL) не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Станислас Вавринка (SRL) будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Станислас Вавринка (SRL) и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Станислас Вавринка (SRL) умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Ролан Гаррос, Новак Джокович (SRL) — Станислас Вавринка (SRL)

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Новак Джокович (SRL) и Станислас Вавринка (SRL) впервые будут встречаться между собой. Если Новак Джокович (SRL) уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Станислас Вавринка (SRL) пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Новак Джокович (SRL) демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Новак Джокович (SRL) – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Новак Джокович (SRL) — Станислас Вавринка (SRL) (31-го мая 2020 года), ставки и коэффициенты

Новак Джокович (SRL)

Несмотря на внушительный возраст, Новак Джокович (SRL) демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Новак Джокович (SRL) гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Новак Джокович (SRL) обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Новак Джокович (SRL) снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Новак Джокович (SRL) может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Станислас Вавринка (SRL)

Этот сезон Станислас Вавринка (SRL) проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Станислас Вавринка (SRL) снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Станислас Вавринка (SRL) слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Станислас Вавринка (SRL) допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Новак Джокович (SRL) — Станислас Вавринка (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Новак Джокович (SRL) и Станислас Вавринка (SRL), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Новак Джокович (SRL) и Станислас Вавринка (SRL) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Новак Джокович (SRL), и Станислас Вавринка (SRL) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Новак Джокович (SRL) — Станислас Вавринка (SRL): в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Новак Джокович (SRL) и Станислас Вавринка (SRL), наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Новак Джокович (SRL) сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Станислас Вавринка (SRL) имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Новак Джокович (SRL) – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Новак Джокович (SRL) и Станислас Вавринка (SRL) на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Новак Джокович (SRL) — Станислас Вавринка (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Новак Джокович (SRL) и Станислас Вавринка (SRL).



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