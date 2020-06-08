Донна Векич (SRL) — Тара Мур (SRL). Прогноз, ставки на матч (09.06.20)

09-го июня в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Великобритания, в котором на корт выйдут Донна Векич (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Тара Мур (SRL).



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Донна Векич (SRL) — Тара Мур (SRL) можно будет вплоть до 21:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 09-го июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Донна Векич (SRL) и Тара Мур (SRL) еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Донна Векич (SRL) — Тара Мур (SRL):

До 09-го июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Донна Векич (SRL) — Тара Мур (SRL) вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Донна Векич (SRL) и Тара Мур (SRL) не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 21:00 по МСК.

Донна Векич (SRL)

В этом сезоне Донна Векич (SRL) демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Донна Векич (SRL) снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Донна Векич (SRL) является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Донна Векич (SRL) не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Донна Векич (SRL) еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Тара Мур (SRL)

На этом турнире Тара Мур (SRL) играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Тара Мур (SRL) все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Тара Мур (SRL) не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Тара Мур (SRL) уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Тара Мур (SRL) на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Тара Мур (SRL) пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Донна Векич (SRL) — Тара Мур (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.06.20)

Донна Векич (SRL)

Донна Векич (SRL) не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Донна Векич (SRL) любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Донна Векич (SRL) умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Донна Векич (SRL) не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Донна Векич (SRL) умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Тара Мур (SRL)

На этом турнире Тара Мур (SRL) играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Тара Мур (SRL) надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Тара Мур (SRL) находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Тара Мур (SRL) считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Донна Векич (SRL) — Тара Мур (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Донна Векич (SRL) и Тара Мур (SRL). Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Донна Векич (SRL) — Тара Мур (SRL): снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Донна Векич (SRL) и Тара Мур (SRL), наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Донна Векич (SRL) сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Тара Мур (SRL) имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Донна Векич (SRL) – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Донна Векич (SRL) и Тара Мур (SRL) на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Донна Векич (SRL) — Тара Мур (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Донна Векич (SRL) и Тара Мур (SRL).



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