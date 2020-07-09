Коугаже Окунгбова — Томмазо Карневале-Мино. Прогноз, ставки на матч (09.07.20)

09-го июля в 22:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Показательный турнир, в котором на корт выйдут Коугаже Окунгбова , а противостоять в этом поединке будет Томмазо Карневале-Мино.



В 22:20 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 09-го июля, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Коугаже Окунгбова — Томмазо Карневале-Мино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

09-го июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Коугаже Окунгбова — Томмазо Карневале-Мино. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:20 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Томмазо Карневале-Мино, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Томмазо Карневале-Мино выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Коугаже Окунгбова

В этом сезоне Коугаже Окунгбова имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Коугаже Окунгбова может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Коугаже Окунгбова еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Томмазо Карневале-Мино

На этом турнире Томмазо Карневале-Мино играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Томмазо Карневале-Мино все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Томмазо Карневале-Мино не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Томмазо Карневале-Мино уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Томмазо Карневале-Мино на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Томмазо Карневале-Мино пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Показательный турнир, Коугаже Окунгбова — Томмазо Карневале-Мино

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Коугаже Окунгбова — Томмазо Карневале-Мино 09-го июля

Коугаже Окунгбова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Коугаже Окунгбова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Коугаже Окунгбова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Коугаже Окунгбова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Коугаже Окунгбова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Коугаже Окунгбова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Коугаже Окунгбова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Коугаже Окунгбова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Томмазо Карневале-Мино

На этом турнире Томмазо Карневале-Мино играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Томмазо Карневале-Мино какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Томмазо Карневале-Мино уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Томмазо Карневале-Мино много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Томмазо Карневале-Мино сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Томмазо Карневале-Мино не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Коугаже Окунгбова — Томмазо Карневале-Мино Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Коугаже Окунгбова — Томмазо Карневале-Мино: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Коугаже Окунгбова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Томмазо Карневале-Мино в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Коугаже Окунгбова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Томмазо Карневале-Мино сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Коугаже Окунгбова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коугаже Окунгбова — Томмазо Карневале-Мино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Коугаже Окунгбова и Томмазо Карневале-Мино.



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