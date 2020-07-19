Цзянсу Драгонс — Шаньдун Эроес: команды сделают акцент на атаку

Цзянсу Драгонс — Шаньдун Эроес (20 июля), ставки и коэффициенты

20 июля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Цзянсу Драгонс примет соперника по национальному первенству Шаньдун Эроес.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Цзянсу Драгонс – Шаньдун Эроес запланирован только на 20 июля, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 15:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Цзянсу Драгонс — Шаньдун Эроес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Цзянсу Драгонс — Шаньдун Эроес состоится 20 июля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 15:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Цзянсу Драгонс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Цзянсу Драгонс

Баскетбольный клуб Цзянсу Драгонс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Цзянсу Драгонс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Шаньдун Эроес

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Шаньдун Эроес сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Шаньдун Эроес проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Шаньдун Эроес травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

На 20 июля организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Цзянсу Драгонс — Шаньдун Эроес, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 15:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Цзянсу Драгонс — Шаньдун Эроес 20 июля

Цзянсу Драгонс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Цзянсу Драгонс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Цзянсу Драгонс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Цзянсу Драгонс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Цзянсу Драгонс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Шаньдун Эроес

Два года назад баскетбольный клуб Шаньдун Эроес доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Шаньдун Эроес играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Цзянсу Драгонс — Шаньдун Эроес Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Цзянсу Драгонс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20 июля сыграет матч против БК Шаньдун Эроес. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 15:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Цзянсу Драгонс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Цзянсу Драгонс — Шаньдун Эроес: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Цзянсу Драгонс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Цзянсу Драгонс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Цзянсу Драгонс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Цзянсу Драгонс сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Шаньдун Эроес был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Шаньдун Эроес выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Шаньдун Эроес немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Цзянсу Драгонс — Шаньдун Эроес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Цзянсу Драгонс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Цзянсу Драгонс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Цзянсу Драгонс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Шаньдун Эроес находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Шаньдун Эроес сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Шаньдун Эроес действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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