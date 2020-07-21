Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен). Прогноз, ставки на матч (21.07.20)

21-го июля в 19:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Нью-Йорк Импайр пары (жен) , а противостоять в этом поединке будет Спрингфилд Лейсерс пары (жен).



Судья теннисного матча Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен) должен дать знак о старте игры в 19:20 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 21-го июля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Нью-Йорк Импайр пары (жен) имеет четыре победы, то Спрингфилд Лейсерс пары (жен) может похвастаться лишь двумя победами.



Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 21-го июля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен). Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 19:20 по Москве, пока не начался поединок. Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Нью-Йорк Импайр пары (жен)

Так как Нью-Йорк Импайр пары (жен) выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Нью-Йорк Импайр пары (жен) снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Нью-Йорк Импайр пары (жен), и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Нью-Йорк Импайр пары (жен) чем-то удивить, пока не ясно.



Спрингфилд Лейсерс пары (жен)

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Спрингфилд Лейсерс пары (жен) на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Спрингфилд Лейсерс пары (жен) демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Спрингфилд Лейсерс пары (жен) имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Спрингфилд Лейсерс пары (жен) намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Спрингфилд Лейсерс пары (жен) не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Спрингфилд Лейсерс пары (жен) будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Спрингфилд Лейсерс пары (жен) и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Спрингфилд Лейсерс пары (жен) умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Нью-Йорк Импайр пары (жен)» — «Спрингфилд Лейсерс пары (жен)»: прогноз автора

Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен) (21-го июля), ставки и коэффициенты

Нью-Йорк Импайр пары (жен)

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Нью-Йорк Импайр пары (жен) проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Нью-Йорк Импайр пары (жен) в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Нью-Йорк Импайр пары (жен) больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Нью-Йорк Импайр пары (жен) уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Спрингфилд Лейсерс пары (жен)

В этом сезоне Спрингфилд Лейсерс пары (жен) действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Спрингфилд Лейсерс пары (жен) обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Спрингфилд Лейсерс пары (жен) не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Спрингфилд Лейсерс пары (жен) не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Спрингфилд Лейсерс пары (жен) имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен): ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен), наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Нью-Йорк Импайр пары (жен) сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Спрингфилд Лейсерс пары (жен) имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Нью-Йорк Импайр пары (жен) – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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