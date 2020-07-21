Нью-Йорк Импайр (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.07.20)

Прогноз и ставка на матч Нью-Йорк Импайр (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары) 21-го июля 2020 года

21-го июля 2020 года в 19:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Нью-Йорк Импайр (пары) , а противостоять в этом поединке будет Спрингфилд Лейсерс (пары).



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Нью-Йорк Импайр (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары) можно будет вплоть до 19:40 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 21-го июля 2020 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Нью-Йорк Импайр (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Нью-Йорк Импайр (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 21-го июля 2020 года откроет его противостояние Нью-Йорк Импайр (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:40 по МСК, то есть до начала игры. Нью-Йорк Импайр (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Спрингфилд Лейсерс (пары) может гордиться семью победами, а вот Нью-Йорк Импайр (пары) имеет только пять выигранных встреч.

Нью-Йорк Импайр (пары)

В этом сезоне Нью-Йорк Импайр (пары) показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Нью-Йорк Импайр (пары) сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Нью-Йорк Импайр (пары) еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Нью-Йорк Импайр (пары) обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Нью-Йорк Импайр (пары) играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Нью-Йорк Импайр (пары) любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Спрингфилд Лейсерс (пары)

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Спрингфилд Лейсерс (пары) теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Спрингфилд Лейсерс (пары) имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Спрингфилд Лейсерс (пары) испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Спрингфилд Лейсерс (пары) выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Спрингфилд Лейсерс (пары) занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Нью-Йорк Импайр (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары). Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Нью-Йорк Импайр (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.07.20)

Нью-Йорк Импайр (пары)

На данный момент Нью-Йорк Импайр (пары) занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Нью-Йорк Импайр (пары) снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Нью-Йорк Импайр (пары) не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Нью-Йорк Импайр (пары) не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Спрингфилд Лейсерс (пары)

На этом турнире Спрингфилд Лейсерс (пары) играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Спрингфилд Лейсерс (пары) какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Спрингфилд Лейсерс (пары) уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Спрингфилд Лейсерс (пары) много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Спрингфилд Лейсерс (пары) сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Спрингфилд Лейсерс (пары) не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Нью-Йорк Импайр (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары) Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Нью-Йорк Импайр (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары). Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Нью-Йорк Импайр (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары): снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Нью-Йорк Импайр (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Спрингфилд Лейсерс (пары) относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Спрингфилд Лейсерс (пары) проводит второй или третий матч. А вот Нью-Йорк Импайр (пары) как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Нью-Йорк Импайр (пары), причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Нью-Йорк Импайр (пары) без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Нью-Йорк Импайр (пары) вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Йорк Импайр (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Нью-Йорк Импайр (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Нью-Йорк Импайр (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-275856-zhil-belen-taykmann-srl-georgina-garsiya-peres-srl-prognoz-i-stavki-ot-professionala-21-07-20/