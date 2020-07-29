Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez). Прогноз, ставки на матч(29.07.20)

Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez) (29 июля), ставки и коэффициенты

29 июля в 19:11 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Рокетс (Ampedeez).



В 19:11 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) – Хьюстон Рокетс (Ampedeez), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 29 июля, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez):

Баскетбольный поединок Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez) состоится 29 июля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 19:11 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) нет более травмированных игроков основы.



Хьюстон Рокетс (Ampedeez)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

NBA, Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez)

Главный тренер баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) пообещал, что 29 июля его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 19:11 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Хьюстон Рокетс (Ampedeez). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez). Прогноз, ставки на матч(29.07.20)

Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY)

В последние годы Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Хьюстон Рокетс (Ampedeez)

После того, как баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez), который должен пройти 29 июля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 19:11 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз (LYNcSANITY) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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