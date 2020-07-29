Лас-Вегас Роллерс (жен) — Вашингтон Каслс (жен). Прогноз, ставки на матч (30.07.20)

30-го июля в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Лас-Вегас Роллерс (жен) , а противостоять в этом поединке будет Вашингтон Каслс (жен).



Так как теннисный поединок Лас-Вегас Роллерс (жен) — Вашингтон Каслс (жен) пройдет уже 30-го июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 01:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Лас-Вегас Роллерс (жен) на тот момент намного сильнее, нежели Вашингтон Каслс (жен).



Лас-Вегас Роллерс (жен) — Вашингтон Каслс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

30-го июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Лас-Вегас Роллерс (жен) — Вашингтон Каслс (жен). Ведущие ракетки мира появятся на корте в 01:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Вашингтон Каслс (жен), выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Вашингтон Каслс (жен) выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Лас-Вегас Роллерс (жен)

Лас-Вегас Роллерс (жен) отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Лас-Вегас Роллерс (жен) проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Лас-Вегас Роллерс (жен) проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Лас-Вегас Роллерс (жен) играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Лас-Вегас Роллерс (жен) больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Вашингтон Каслс (жен)

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Вашингтон Каслс (жен) на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Вашингтон Каслс (жен) демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Вашингтон Каслс (жен) имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Вашингтон Каслс (жен) намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Вашингтон Каслс (жен) не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Вашингтон Каслс (жен) будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Вашингтон Каслс (жен) и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Вашингтон Каслс (жен) умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Лас-Вегас Роллерс (жен)» — «Вашингтон Каслс (жен)»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Лас-Вегас Роллерс (жен) и Вашингтон Каслс (жен) являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Лас-Вегас Роллерс (жен) — Вашингтон Каслс (жен). Прогноз, ставки на матч(30.07.20)

Лас-Вегас Роллерс (жен)

На данном турнире Лас-Вегас Роллерс (жен) выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Лас-Вегас Роллерс (жен) выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Лас-Вегас Роллерс (жен) допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Лас-Вегас Роллерс (жен) особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Лас-Вегас Роллерс (жен), это умение играть на травяных кортах.

Вашингтон Каслс (жен)

На этом турнире Вашингтон Каслс (жен) играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вашингтон Каслс (жен) какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вашингтон Каслс (жен) уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вашингтон Каслс (жен) много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вашингтон Каслс (жен) сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вашингтон Каслс (жен) не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лас-Вегас Роллерс (жен) — Вашингтон Каслс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Лас-Вегас Роллерс (жен) и Вашингтон Каслс (жен). Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Лас-Вегас Роллерс (жен) — Вашингтон Каслс (жен): порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Лас-Вегас Роллерс (жен) и Вашингтон Каслс (жен), так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Лас-Вегас Роллерс (жен) и Вашингтон Каслс (жен) уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лас-Вегас Роллерс (жен) — Вашингтон Каслс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лас-Вегас Роллерс (жен) и Вашингтон Каслс (жен) сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лас-Вегас Роллерс (жен), и Вашингтон Каслс (жен) будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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