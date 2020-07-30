Лас-Вегас Роллерс (муж) — Вашингтон Каслс (муж). Прогноз, ставки на матч (30.07.20)

30 июля в 01:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Лас-Вегас Роллерс (муж) , а противостоять в этом поединке будет Вашингтон Каслс (муж).



Лас-Вегас Роллерс (муж) сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 30 июля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Вашингтон Каслс (муж). По Москве данный поединок начнется в 01:20. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Вашингтон Каслс (муж), одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Лас-Вегас Роллерс (муж) — Вашингтон Каслс (муж). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 30 июля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Лас-Вегас Роллерс (муж) — Вашингтон Каслс (муж) вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Лас-Вегас Роллерс (муж) и Вашингтон Каслс (муж) не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 01:20 по МСК.

Лас-Вегас Роллерс (муж)

Лас-Вегас Роллерс (муж) отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Лас-Вегас Роллерс (муж) проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Лас-Вегас Роллерс (муж) проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Лас-Вегас Роллерс (муж) играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Лас-Вегас Роллерс (муж) больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Вашингтон Каслс (муж)

На этом турнире Вашингтон Каслс (муж) играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вашингтон Каслс (муж) все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вашингтон Каслс (муж) не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вашингтон Каслс (муж) уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вашингтон Каслс (муж) на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вашингтон Каслс (муж) пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Лас-Вегас Роллерс (муж)» — «Вашингтон Каслс (муж)»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Лас-Вегас Роллерс (муж) и Вашингтон Каслс (муж) уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Лас-Вегас Роллерс (муж) — Вашингтон Каслс (муж). Прогноз, ставки на матч(30.07.20)

Лас-Вегас Роллерс (муж)

В этом сезоне Лас-Вегас Роллерс (муж) демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Лас-Вегас Роллерс (муж) уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Лас-Вегас Роллерс (муж) любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Лас-Вегас Роллерс (муж) часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Лас-Вегас Роллерс (муж) умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Вашингтон Каслс (муж)

На этом турнире Вашингтон Каслс (муж) играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вашингтон Каслс (муж) какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вашингтон Каслс (муж) уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вашингтон Каслс (муж) много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вашингтон Каслс (муж) сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вашингтон Каслс (муж) не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лас-Вегас Роллерс (муж) — Вашингтон Каслс (муж) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лас-Вегас Роллерс (муж) и Вашингтон Каслс (муж), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лас-Вегас Роллерс (муж) и Вашингтон Каслс (муж) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лас-Вегас Роллерс (муж), и Вашингтон Каслс (муж) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лас-Вегас Роллерс (муж) — Вашингтон Каслс (муж): андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Лас-Вегас Роллерс (муж) и Вашингтон Каслс (муж), наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Лас-Вегас Роллерс (муж) сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Вашингтон Каслс (муж) имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Лас-Вегас Роллерс (муж) – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Лас-Вегас Роллерс (муж) и Вашингтон Каслс (муж) на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лас-Вегас Роллерс (муж) — Вашингтон Каслс (муж). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лас-Вегас Роллерс (муж) и Вашингтон Каслс (муж).



http://evolvegame.ru/cat3-277773-sofiya-seving-alisiya-parks-prognoz-professionala-na-tennis-29-07-20/