Мэдисон Бренгл (SRL) — Мари Бузкова (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.08.20)

Мэдисон Бренгл (SRL) — Мари Бузкова (SRL) (05-го августа), ставки и коэффициенты

05-го августа в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата США, в котором на корт выйдут Мэдисон Бренгл (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Мари Бузкова (SRL).



Мэдисон Бренгл (SRL) сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 05-го августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мари Бузкова (SRL). По Москве данный поединок начнется в 02:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мари Бузкова (SRL), одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Мэдисон Бренгл (SRL) — Мари Бузкова (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 05-го августа откроет его противостояние Мэдисон Бренгл (SRL) — Мари Бузкова (SRL). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 02:00 по МСК, то есть до начала игры. Мэдисон Бренгл (SRL) и Мари Бузкова (SRL) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мари Бузкова (SRL) может гордиться семью победами, а вот Мэдисон Бренгл (SRL) имеет только пять выигранных встреч.

Мэдисон Бренгл (SRL)

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мэдисон Бренгл (SRL) находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мэдисон Бренгл (SRL) является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мэдисон Бренгл (SRL) умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мэдисон Бренгл (SRL) обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мэдисон Бренгл (SRL) может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мари Бузкова (SRL)

На этом турнире Мари Бузкова (SRL) играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мари Бузкова (SRL) все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мари Бузкова (SRL) не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мари Бузкова (SRL) уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мари Бузкова (SRL) на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мари Бузкова (SRL) пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мэдисон Бренгл (SRL) и Мари Бузкова (SRL) впервые будут встречаться между собой. Если Мэдисон Бренгл (SRL) уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мари Бузкова (SRL) пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мэдисон Бренгл (SRL) демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мэдисон Бренгл (SRL) – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мэдисон Бренгл (SRL) — Мари Бузкова (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.08.20)

Мэдисон Бренгл (SRL)

Мэдисон Бренгл (SRL) не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Мэдисон Бренгл (SRL) любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Мэдисон Бренгл (SRL) умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Мэдисон Бренгл (SRL) не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Мэдисон Бренгл (SRL) умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Мари Бузкова (SRL)

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Мари Бузкова (SRL) хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Мари Бузкова (SRL) никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Мари Бузкова (SRL) сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Мари Бузкова (SRL) всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Мэдисон Бренгл (SRL) — Мари Бузкова (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мэдисон Бренгл (SRL) и Мари Бузкова (SRL) начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мэдисон Бренгл (SRL) и Мари Бузкова (SRL) показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мэдисон Бренгл (SRL) и Мари Бузкова (SRL) провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мэдисон Бренгл (SRL) и Мари Бузкова (SRL) действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мэдисон Бренгл (SRL) — Мари Бузкова (SRL): андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мэдисон Бренгл (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мэдисон Бренгл (SRL) и Мари Бузкова (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мари Бузкова (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мэдисон Бренгл (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мари Бузкова (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мэдисон Бренгл (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мэдисон Бренгл (SRL) — Мари Бузкова (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мэдисон Бренгл (SRL) и Мари Бузкова (SRL) букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мэдисон Бренгл (SRL) и Мари Бузкова (SRL) проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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