Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.08.20)

Прогноз Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста (18-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста 18-го августа 2020 года

18-го августа 2020 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вангелова/Сискова , а противостоять в этом поединке будет Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста.



Теннисное противостояние Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 18-го августа 2020 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 18:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Вангелова/Сискова является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18-го августа 2020 года откроет его противостояние Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:30 по МСК, то есть до начала игры. Вангелова/Сискова и Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста может гордиться семью победами, а вот Вангелова/Сискова имеет только пять выигранных встреч.

Вангелова/Сискова

В большинстве своих выигранных поединков Вангелова/Сискова берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Вангелова/Сискова с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Вангелова/Сискова сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Вангелова/Сискова также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Каул/Пасилетти Дуарте Да Костав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Вангелова/Сискова и Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.08.20)

Вангелова/Сискова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вангелова/Сискова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вангелова/Сискова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вангелова/Сискова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вангелова/Сискова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вангелова/Сискова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вангелова/Сискова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вангелова/Сискова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста

В этом сезоне Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вангелова/Сискова и Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вангелова/Сискова и Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вангелова/Сискова и Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вангелова/Сискова и Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Вангелова/Сискова и Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста проводит второй или третий матч. А вот Вангелова/Сискова как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Вангелова/Сискова, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Вангелова/Сискова без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Вангелова/Сискова вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вангелова/Сискова — Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вангелова/Сискова и Каул/Пасилетти Дуарте Да Коста, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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