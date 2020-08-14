Прогноз Алисон ван Уйтванк (SRL) — Юлия Гёргес (SRL) (19.08.2020), ставки и коэффициенты

Алисон ван Уйтванк (SRL) — Юлия Гёргес (SRL). Прогноз, ставки на матч. Олимпийские игры (19.08.20)

19-го августа 2020 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Олимпийские игры, в котором на корт выйдут Алисон ван Уйтванк (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Юлия Гёргес (SRL).



Теннисное противостояние Алисон ван Уйтванк (SRL) — Юлия Гёргес (SRL) пройдет 19-го августа 2020 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 10:00 по московскому времени. Хотя Алисон ван Уйтванк (SRL) и Юлия Гёргес (SRL) уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Юлия Гёргес (SRL).



Алисон ван Уйтванк (SRL) — Юлия Гёргес (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 19-го августа 2020 года встречаются Алисон ван Уйтванк (SRL) и Юлия Гёргес (SRL). Начало поединка запланировано на 10:00 по МСК. Алисон ван Уйтванк (SRL) является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Алисон ван Уйтванк (SRL)

На данный момент Алисон ван Уйтванк (SRL) является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Алисон ван Уйтванк (SRL) однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Алисон ван Уйтванк (SRL) демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Алисон ван Уйтванк (SRL) хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Алисон ван Уйтванк (SRL) часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Юлия Гёргес (SRL)

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Юлия Гёргес (SRL)в шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Юлия Гёргес (SRL) играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Юлия Гёргес (SRL) держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Юлия Гёргес (SRL) демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Юлия Гёргес (SRL) находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Алисон ван Уйтванк (SRL) — Юлия Гёргес (SRL). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Алисон ван Уйтванк (SRL) и Юлия Гёргес (SRL) – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Алисон ван Уйтванк (SRL) — Юлия Гёргес (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.08.20)

Алисон ван Уйтванк (SRL)

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Алисон ван Уйтванк (SRL) выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Алисон ван Уйтванк (SRL) всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Алисон ван Уйтванк (SRL) уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Алисон ван Уйтванк (SRL) занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Алисон ван Уйтванк (SRL) больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Алисон ван Уйтванк (SRL) имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Юлия Гёргес (SRL)

Юлия Гёргес (SRL) лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Юлия Гёргес (SRL) играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Юлия Гёргес (SRL) начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Юлия Гёргес (SRL) выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Юлия Гёргес (SRL) сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Алисон ван Уйтванк (SRL) — Юлия Гёргес (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алисон ван Уйтванк (SRL) и Юлия Гёргес (SRL), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алисон ван Уйтванк (SRL) и Юлия Гёргес (SRL) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алисон ван Уйтванк (SRL), и Юлия Гёргес (SRL) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алисон ван Уйтванк (SRL) — Юлия Гёргес (SRL): погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Алисон ван Уйтванк (SRL) и Юлия Гёргес (SRL) из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Юлия Гёргес (SRL) относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Юлия Гёргес (SRL) проводит второй или третий матч. А вот Алисон ван Уйтванк (SRL) как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Алисон ван Уйтванк (SRL), причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Алисон ван Уйтванк (SRL) без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Алисон ван Уйтванк (SRL) вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алисон ван Уйтванк (SRL) — Юлия Гёргес (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Алисон ван Уйтванк (SRL) и Юлия Гёргес (SRL).



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