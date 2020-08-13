Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV): соперники не будут долго запрягать

Прогноз Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) (19 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) 19-го августа

19-го августа в 09:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV).



В последней встрече баскетбольных клубов Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) и Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 19-го августа попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 09:12 по МСК.



Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) назначен на 19-го августа, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 09:12 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) вообще лидирует в чемпионате.



Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) травмированы только игроки глубокого резерва.

NBA 2K20, Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV)

На 19-го августа организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 09:12 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) (19-го августа), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried)

Сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV)

Два года назад баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19-го августа сыграет матч против БК Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:12 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) — Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Siegfried) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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