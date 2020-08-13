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Прогноз Ланка/Хамалии — Паррес Аскойтиа/Хорхе (19-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты
Ланка/Хамалии — Паррес Аскойтиа/Хорхе. Прогноз, ставки на матч (19.08.20)
19-го августа 2020 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ланка/Хамалии , а противостоять в этом поединке будет Паррес Аскойтиа/Хорхе.
Буквально несколько дней назад Ланка/Хамалии и Паррес Аскойтиа/Хорхе играли свои матчи, а теперь уже 19-го августа 2020 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 19:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Ланка/Хамалии имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.
СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ланка/Хамалии — Паррес Аскойтиа/Хорхе:
В 19:00 по Москве Ланка/Хамалии выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Паррес Аскойтиа/Хорхе. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 19-го августа 2020 года. Ланка/Хамалии не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.
Ланка/Хамалии
Болельщики ожидали, что на этом турнире Ланка/Хамалии продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Ланка/Хамалии в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Ланка/Хамалии сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Ланка/Хамалии немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.
Паррес Аскойтиа/Хорхе
На этом турнире Паррес Аскойтиа/Хорхе играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Паррес Аскойтиа/Хорхе все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Паррес Аскойтиа/Хорхе не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Паррес Аскойтиа/Хорхе уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Паррес Аскойтиа/Хорхе на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Паррес Аскойтиа/Хорхе пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.
Прогноз и ставка от taffnews.ru
Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Ланка/Хамалии и Паррес Аскойтиа/Хорхе являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.
Ланка/Хамалии — Паррес Аскойтиа/Хорхе. Прогноз, ставки на матч(19.08.20)
Ланка/Хамалии
После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Ланка/Хамалии проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Ланка/Хамалии в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Ланка/Хамалии больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Ланка/Хамалии уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.
Паррес Аскойтиа/Хорхе
Несмотря на свой молодой возраст, Паррес Аскойтиа/Хорхе демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Паррес Аскойтиа/Хорхе уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Паррес Аскойтиа/Хорхе станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Паррес Аскойтиа/Хорхе, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Паррес Аскойтиа/Хорхе умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Паррес Аскойтиа/Хорхе имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.
Сегодня матч Ланка/Хамалии — Паррес Аскойтиа/Хорхе Прогнозы от БК «БалтБет»
Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ланка/Хамалии и Паррес Аскойтиа/Хорхе. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ланка/Хамалии и Паррес Аскойтиа/Хорхе встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ланка/Хамалии и Паррес Аскойтиа/Хорхе довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ланка/Хамалии и Паррес Аскойтиа/Хорхе подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.
Ланка/Хамалии — Паррес Аскойтиа/Хорхе: ставим на двойные ошибки
Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ланка/Хамалии и Паррес Аскойтиа/Хорхе, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ланка/Хамалии сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Паррес Аскойтиа/Хорхе имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ланка/Хамалии – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ланка/Хамалии и Паррес Аскойтиа/Хорхе на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.
СЕГОДНЯ МАТЧ Ланка/Хамалии — Паррес Аскойтиа/Хорхе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
http://evolvegame.ru/cat2-282927-prognoz-na-match-marianna-zakarlyuk-yustina-mikulskite-ot-eksperta-19-08-20/
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