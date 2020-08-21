Рубен Бемельманс — Пьер-Юге Эрбер: снова ждем результативной игры

Прогноз Рубен Бемельманс — Пьер-Юге Эрбер (25-го августа), ставки и коэффициенты

Рубен Бемельманс — Пьер-Юге Эрбер (25-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

25-го августа 2020 года в 11:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рубен Бемельманс , а противостоять в этом поединке будет Пьер-Юге Эрбер.



Рубен Бемельманс сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25-го августа 2020 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Пьер-Юге Эрбер. По Москве данный поединок начнется в 11:35. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Пьер-Юге Эрбер, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рубен Бемельманс — Пьер-Юге Эрбер:

В 11:35 по Москве Рубен Бемельманс выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Пьер-Юге Эрбер. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 25-го августа 2020 года. Рубен Бемельманс не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Рубен Бемельманс

В этом сезоне Рубен Бемельманс показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Рубен Бемельманс играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Рубен Бемельманс умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Рубен Бемельманс и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Рубен Бемельманс будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Рубен Бемельманс чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Пьер-Юге Эрбер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Пьер-Юге Эрбер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Пьер-Юге Эрбер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Пьер-Юге Эрбер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Пьер-Юге Эрбер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Пьер-Юге Эрбер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Челленджер, Рубен Бемельманс — Пьер-Юге Эрбер

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Рубен Бемельманс и Пьер-Юге Эрбер впервые будут встречаться между собой. Если Рубен Бемельманс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Пьер-Юге Эрбер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Рубен Бемельманс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Рубен Бемельманс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Рубен Бемельманс — Пьер-Юге Эрбер (25-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Рубен Бемельманс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рубен Бемельманс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рубен Бемельманс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рубен Бемельманс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рубен Бемельманс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рубен Бемельманс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рубен Бемельманс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рубен Бемельманс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пьер-Юге Эрбер

Пьер-Юге Эрбер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Пьер-Юге Эрбер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Пьер-Юге Эрбер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Пьер-Юге Эрбер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Пьер-Юге Эрбер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Рубен Бемельманс — Пьер-Юге Эрбер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Рубен Бемельманс и Пьер-Юге Эрбер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Рубен Бемельманс и Пьер-Юге Эрбер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Рубен Бемельманс, и Пьер-Юге Эрбер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Рубен Бемельманс — Пьер-Юге Эрбер: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Рубен Бемельманс и Пьер-Юге Эрбер, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Рубен Бемельманс и Пьер-Юге Эрбер уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рубен Бемельманс — Пьер-Юге Эрбер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Рубен Бемельманс и Пьер-Юге Эрбер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Рубен Бемельманс, и Пьер-Юге Эрбер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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