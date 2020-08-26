Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле. Прогноз, ставки на матч(26.08.20)

Прогноз Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле (26-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле (26.08.2020), ставки и коэффициенты

26.08.2020 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Якоб Айкхорн , а противостоять в этом поединке будет Энрико Далла Валле.



26.08.2020 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Якоб Айкхорн может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 26.08.2020, так что в разделе тенниса можно найти поединок Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:00 по Москве, пока не начался поединок. Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Якоб Айкхорн

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Якоб Айкхорн находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Якоб Айкхорн является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Якоб Айкхорн умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Якоб Айкхорн обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Якоб Айкхорн может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Энрико Далла Валле

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Энрико Далла Валле на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Энрико Далла Валле демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Энрико Далла Валле имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Энрико Далла Валле намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Энрико Далла Валле не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Энрико Далла Валле будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Энрико Далла Валле и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Энрико Далла Валле умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле. Прогноз, ставки на матч(26.08.20)

Якоб Айкхорн

На данном турнире Якоб Айкхорн выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Якоб Айкхорн выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Якоб Айкхорн допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Якоб Айкхорн особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Якоб Айкхорн, это умение играть на травяных кортах.

Энрико Далла Валле

В этом сезоне Энрико Далла Валле не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Энрико Далла Валле сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Энрико Далла Валле допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Энрико Далла Валле допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Энрико Далла Валле демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Якоб Айкхорн имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Энрико Далла Валле в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Якоб Айкхорн превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Энрико Далла Валле сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Якоб Айкхорн гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Якоб Айкхорн — Энрико Далла Валле. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Якоб Айкхорн и Энрико Далла Валле проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-284587-prognoz-na-match-peter-torebko-inigo-servantes-uegun-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-25-08-20/