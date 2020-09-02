Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова. Прогноз, ставки на матч(02.09.20)

Прогноз Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова (02.09.2020), ставки и коэффициенты

Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова (02.09.2020), ставки и коэффициенты

02.09.2020 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Рената Заразуа , а противостоять в этом поединке будет Мириам Колодзьежова.



Теннисное противостояние Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 02.09.2020. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Рената Заразуа является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова:

Теннисный поединок Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова запланирован организаторами турнира на 02.09.2020, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Рената Заразуа и Мириам Колодзьежова встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Рената Заразуа имеет три победы при одном поражении.

Рената Заразуа

Этот турнир Рената Заразуа проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Рената Заразуа может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Рената Заразуа однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Рената Заразуа имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Рената Заразуа левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Рената Заразуа хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мириам Колодзьежова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Мириам Колодзьежова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Мириам Колодзьежова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Мириам Колодзьежова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Мириам Колодзьежова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Мириам Колодзьежова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

WTA, Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Рената Заразуа и Мириам Колодзьежова впервые будут встречаться между собой. Если Рената Заразуа уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мириам Колодзьежова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Рената Заразуа демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Рената Заразуа – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова. Прогноз, ставки на матч(02.09.20)

Рената Заразуа

В этом сезоне Рената Заразуа демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Рената Заразуа уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Рената Заразуа любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Рената Заразуа часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Рената Заразуа умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Мириам Колодзьежова

На этом турнире Мириам Колодзьежова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мириам Колодзьежова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мириам Колодзьежова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мириам Колодзьежова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мириам Колодзьежова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мириам Колодзьежова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Рената Заразуа и Мириам Колодзьежова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рената Заразуа имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рената Заразуа и Мириам Колодзьежова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мириам Колодзьежова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рената Заразуа превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мириам Колодзьежова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рената Заразуа гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рената Заразуа — Мириам Колодзьежова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Рената Заразуа и Мириам Колодзьежова, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-286722-vadim-raycov-konstantin-cvetkov-prognoz-professionala-na-match-02-09-20/