Прогноз Гатто-Монтиконе/Подорошка — Гарсия-Перес/Столлар (03-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Гатто-Монтиконе/Подорошка — Гарсия-Перес/Столлар. Прогноз, ставки на матч (03.09.20)

03.09.2020 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Гатто-Монтиконе/Подорошка , а противостоять в этом поединке будет Гарсия-Перес/Столлар.



В 14:00 по Москве Гатто-Монтиконе/Подорошка и Гарсия-Перес/Столлар выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 03.09.2020. Единственный раз Гатто-Монтиконе/Подорошка и Гарсия-Перес/Столлар встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Гатто-Монтиконе/Подорошка сейчас считается фаворитом.



Гатто-Монтиконе/Подорошка — Гарсия-Перес/Столлар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:00 по Москве Гатто-Монтиконе/Подорошка выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Гарсия-Перес/Столлар. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 03.09.2020. Гатто-Монтиконе/Подорошка не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гатто-Монтиконе/Подорошка

В большинстве своих выигранных поединков Гатто-Монтиконе/Подорошка берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Гатто-Монтиконе/Подорошка с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Гатто-Монтиконе/Подорошка сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Гатто-Монтиконе/Подорошка также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Гарсия-Перес/Столлар

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гарсия-Перес/Столларв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гарсия-Перес/Столлар играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гарсия-Перес/Столлар держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гарсия-Перес/Столлар демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гарсия-Перес/Столлар находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

WTA, Гатто-Монтиконе/Подорошка — Гарсия-Перес/Столлар

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гатто-Монтиконе/Подорошка и Гарсия-Перес/Столлар впервые будут встречаться между собой. Если Гатто-Монтиконе/Подорошка уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гарсия-Перес/Столлар пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гатто-Монтиконе/Подорошка демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гатто-Монтиконе/Подорошка – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Гатто-Монтиконе/Подорошка — Гарсия-Перес/Столлар (03.09.2020), ставки и коэффициенты

Гатто-Монтиконе/Подорошка

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гатто-Монтиконе/Подорошка выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гатто-Монтиконе/Подорошка всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гатто-Монтиконе/Подорошка уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гатто-Монтиконе/Подорошка занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гатто-Монтиконе/Подорошка больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гатто-Монтиконе/Подорошка имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гарсия-Перес/Столлар

В этом сезоне Гарсия-Перес/Столлар не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Гарсия-Перес/Столлар сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Гарсия-Перес/Столлар допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Гарсия-Перес/Столлар допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Гарсия-Перес/Столлар демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гатто-Монтиконе/Подорошка — Гарсия-Перес/Столлар Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Гатто-Монтиконе/Подорошка и Гарсия-Перес/Столлар. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Гатто-Монтиконе/Подорошка — Гарсия-Перес/Столлар: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гатто-Монтиконе/Подорошка имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гатто-Монтиконе/Подорошка и Гарсия-Перес/Столлар отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гарсия-Перес/Столлар в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гатто-Монтиконе/Подорошка превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гарсия-Перес/Столлар сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гатто-Монтиконе/Подорошка гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гатто-Монтиконе/Подорошка — Гарсия-Перес/Столлар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гатто-Монтиконе/Подорошка и Гарсия-Перес/Столлар сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гатто-Монтиконе/Подорошка, и Гарсия-Перес/Столлар будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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