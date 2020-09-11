Тьяго Сейбот — Антоан Хоан. Прогноз, ставки на матч(11.09.20)

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Прогноз Тьяго Сейбот — Антоан Хоан (11.09.2020), ставки и коэффициенты
Тьяго Сейбот — Антоан Хоан (11 сентября), ставки и коэффициенты
11 сентября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Тьяго Сейбот , а противостоять в этом поединке будет Антоан Хоан.
Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Тьяго Сейбот — Антоан Хоан можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11 сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Тьяго Сейбот и Антоан Хоан еще ни разу не встречались на теннисном корте.
СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тьяго Сейбот — Антоан Хоан:
До 11 сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Тьяго Сейбот — Антоан Хоан вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Тьяго Сейбот и Антоан Хоан не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.
Тьяго Сейбот
На данный момент Тьяго Сейбот является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Тьяго Сейбот поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Тьяго Сейбот пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Тьяго Сейбот слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Тьяго Сейбот будет более тщательно готовиться к поединку.
Антоан Хоан
Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Антоан Хоан в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Антоан Хоан уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Антоан Хоан уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Антоан Хоан обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.
Прогноз на матч Тьяго Сейбот — Антоан Хоан
Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Тьяго Сейбот и Антоан Хоан. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Тьяго Сейбот и Антоан Хоан продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.
Тьяго Сейбот — Антоан Хоан. Прогноз, ставки на матч(11.09.20)
Тьяго Сейбот
На данном турнире Тьяго Сейбот выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Тьяго Сейбот выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Тьяго Сейбот допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Тьяго Сейбот особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Тьяго Сейбот, это умение играть на травяных кортах.
Антоан Хоан
В этом сезоне Антоан Хоан действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Антоан Хоан обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Антоан Хоан не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Антоан Хоан не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Антоан Хоан имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.
Сегодня матч Тьяго Сейбот — Антоан Хоан Прогнозы от БК «БалтБет»
Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Тьяго Сейбот и Антоан Хоан. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Тьяго Сейбот и Антоан Хоан встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Тьяго Сейбот и Антоан Хоан довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Тьяго Сейбот и Антоан Хоан подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.
Тьяго Сейбот — Антоан Хоан: кто пройдет в следующий раунд?
Тьяго Сейбот и Антоан Хоан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тьяго Сейбот имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Антоан Хоан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тьяго Сейбот. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Антоан Хоан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тьяго Сейбот довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Антоан Хоан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тьяго Сейбот.
СЕГОДНЯ МАТЧ Тьяго Сейбот — Антоан Хоан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
http://evolvegame.ru/cat0-289885-indiana-fiver-zhen-nyu-york-liberti-zhen-prognoz-professionala-na-basketbol-11-09-20/
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