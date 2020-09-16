Прогноз Пихлер/Эрлер — Хеннинг/Шуэтце (17 сентября), ставки и коэффициенты

Пихлер/Эрлер — Хеннинг/Шуэтце. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.09.20)

17.09.2020 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пихлер/Эрлер , а противостоять в этом поединке будет Хеннинг/Шуэтце.



Пихлер/Эрлер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17.09.2020 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Хеннинг/Шуэтце. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Хеннинг/Шуэтце, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Пихлер/Эрлер — Хеннинг/Шуэтце. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 17.09.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Пихлер/Эрлер и Хеннинг/Шуэтце. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Пихлер/Эрлер имеет на своем счету три победы, Хеннинг/Шуэтце может похвастаться четырьмя.

Пихлер/Эрлер

В этом сезоне Пихлер/Эрлер имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Пихлер/Эрлер может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Пихлер/Эрлер еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Хеннинг/Шуэтце

На этом турнире Хеннинг/Шуэтце выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хеннинг/Шуэтце снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хеннинг/Шуэтце чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хеннинг/Шуэтце уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хеннинг/Шуэтце зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

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Пихлер/Эрлер — Хеннинг/Шуэтце. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.09.20)

Пихлер/Эрлер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пихлер/Эрлер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пихлер/Эрлер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пихлер/Эрлер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пихлер/Эрлер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пихлер/Эрлер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пихлер/Эрлер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пихлер/Эрлер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хеннинг/Шуэтце

Несмотря на свой молодой возраст, Хеннинг/Шуэтце демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Хеннинг/Шуэтце уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Хеннинг/Шуэтце станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Хеннинг/Шуэтце, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Хеннинг/Шуэтце умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Хеннинг/Шуэтце имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Пихлер/Эрлер — Хеннинг/Шуэтце Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пихлер/Эрлер и Хеннинг/Шуэтце аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Пихлер/Эрлер и Хеннинг/Шуэтце обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Пихлер/Эрлер и Хеннинг/Шуэтце постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Пихлер/Эрлер — Хеннинг/Шуэтце: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пихлер/Эрлер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пихлер/Эрлер и Хеннинг/Шуэтце отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хеннинг/Шуэтце в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пихлер/Эрлер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хеннинг/Шуэтце сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пихлер/Эрлер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пихлер/Эрлер — Хеннинг/Шуэтце. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пихлер/Эрлер и Хеннинг/Шуэтце букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пихлер/Эрлер и Хеннинг/Шуэтце проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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