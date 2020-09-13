Бальтеншпергер/Кьюм — Венгер/Пауль. Прогноз, ставки на матч(17.09.20)

Прогноз Бальтеншпергер/Кьюм — Венгер/Пауль (17-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бальтеншпергер/Кьюм — Венгер/Пауль 17-го сентября 2020 года

17-го сентября 2020 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бальтеншпергер/Кьюм , а противостоять в этом поединке будет Венгер/Пауль.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 17-го сентября 2020 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бальтеншпергер/Кьюм — Венгер/Пауль. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бальтеншпергер/Кьюм, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бальтеншпергер/Кьюм — Венгер/Пауль:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 17-го сентября 2020 года встречаются Бальтеншпергер/Кьюм и Венгер/Пауль. Начало поединка запланировано на 15:30 по МСК. Бальтеншпергер/Кьюм является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бальтеншпергер/Кьюм

На данный момент Бальтеншпергер/Кьюм является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Бальтеншпергер/Кьюм однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Бальтеншпергер/Кьюм демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Бальтеншпергер/Кьюм хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Бальтеншпергер/Кьюм часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Венгер/Пауль

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Венгер/Паульв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Венгер/Пауль играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Венгер/Пауль держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Венгер/Пауль демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Венгер/Пауль находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Бальтеншпергер/Кьюм и Венгер/Пауль уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Бальтеншпергер/Кьюм — Венгер/Пауль. Прогноз, ставки на матч(17.09.20)

Бальтеншпергер/Кьюм

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бальтеншпергер/Кьюм, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бальтеншпергер/Кьюм уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бальтеншпергер/Кьюм старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бальтеншпергер/Кьюм, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бальтеншпергер/Кьюм не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бальтеншпергер/Кьюм все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бальтеншпергер/Кьюм точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Венгер/Пауль

На этом турнире Венгер/Пауль играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Венгер/Пауль какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Венгер/Пауль уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Венгер/Пауль много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Венгер/Пауль сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Венгер/Пауль не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бальтеншпергер/Кьюм — Венгер/Пауль Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бальтеншпергер/Кьюм и Венгер/Пауль аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бальтеншпергер/Кьюм и Венгер/Пауль обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бальтеншпергер/Кьюм и Венгер/Пауль постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бальтеншпергер/Кьюм — Венгер/Пауль: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бальтеншпергер/Кьюм и Венгер/Пауль, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бальтеншпергер/Кьюм сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Венгер/Пауль имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бальтеншпергер/Кьюм – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бальтеншпергер/Кьюм и Венгер/Пауль на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бальтеншпергер/Кьюм — Венгер/Пауль. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бальтеншпергер/Кьюм и Венгер/Пауль сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бальтеншпергер/Кьюм, и Венгер/Пауль будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-292200-prognozy-i-stavki-na-match-otcbahfellin-monzontenti-17-09-20/